В Драммене во втором этапе Кубка Наций победила Ирландия. Гран-при выиграл Дерин Демерсой

В составе ирландской сборной, возглавляемой тренером Микаэлем Блэйком, выступили Александр Батлер в седле Хэллоуберри Круз, Марк Маколей на Утчан де Бельм, Капитэн Джефф Керрэн на Рингвуд Глен и Кэмерон Хенлей в седле Квирекс. Как в первом, так и во втором раунде Александр Барлер не был результативен. По итогам двух туров сборная Ирландии набрала 20 штрафных очков.

Собственно, эта победа для ирландцев не принесла ни одного квалификационного очка. К счастью, их соотечественники заняли третье место во французском Ла Боль, где параллельно проходил этап Кубка Наций для первого европейского дивизиона, к которому относится Ирландия, и заслужили 80 баллов.

А вот для бельгийцев второе место, завоеванное в Драммене, имело очень значение. Сборную Бельгии представили Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Леженд оф Лов, Петер Девос в седле Дрим оф Индия Гринфильд, Нильс Браунсилс на Ганзия де Мюз и Грегори Вателе в седле Кории. Отстав от победителей лишь на одно досадное очко (бельгийцы получили по итогам двух раундов 21 штрафное очко), сборная Бельгии записала в свой актив 90 баллов.

Для Франции третье место носило, скорее, характер престижа. Все внимание было приковано к триумфальному выступлению основной сборной в Ла Боль, выведшее команду Франции на первое место в Лиге. Молодые таланты от Франции, успешно выступившие в Драммене, хотя и не заработали очки, зато обратили на себя внимание, и поработали на перспективу.

Английская и польская сборные, занявшие во втором этапе пятое и шестое места, соответственно, продвинулись в турнирной таблице. Таким образом, после двух этапов Кубка Наций в австрийском Линце и норвежском Драммене лидирует сборная Бельгии, у которой 180 очков. Второе место занимает Великобритания, набравшая 140 очков. Третья позиция у команды Польши, на счету которой 95 баллов.

Другим важнейшим событием соревнований в Драммене стал розыгрыш Гран-при CSIO 3*. Победу одержал турецкий всадник Дерин Демерсой в седле Харри К. Второе и третье места у хозяев соревнований – норвежских всадников Мартин Мирер Дингелэнд верхом на Дуглас Хилл и Гийр Галликсен на Серингат.

Только двое претендентов на высокий трофей завершили основную часть соревнований без штрафных очков: турок Дерин Демерсой и норвежская всадница Мартин Мирер Дингелэнд. В финальном выступлении турецкий всадник оказался быстрее и закончил перепрыжку за 39,24 секунды. Серебряный призер, норвежка Мартин Мирер Дингелэнд показала время 39,44 секунды.

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