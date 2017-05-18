Мадрид открывает европейский этап Longines Global Champions Tour и League

В Global Champions League объявлен состав 18 команд. Битва обещает быть жаркой. Какую стратегию изберут участники? Немецкий всадник, экс-чемпион LGCT Маркус Энинг, выступающий за одну из сильнейших команд Валкенсвард Юнайтед, проведет мадридский этап с итальянцем Альберто Зорзи. В этом сезоне Зорзи демонстрирует отличную форму, итальянец не пропустил ни одного матча!

Опытный мексиканский всадник Энрике Гонсалес дебютировал за команду Лондон Найтс в родном Мехико. В Мадриде, он поборется за «лондонских рыцарей» вместе с юной британской всадницей Эмили Моффитт. Кстати, в прошлом году 18-ти летняя Эмили Моффитт уже выступала за команду-победительницу – Валкенсвард Юнайтед.

Успешно выступившая и в Мехико, и в Майами команда Сант-Тропе Пиратс, вернется в к своей проверенной комбинации: бельгиец Жером Гери и француз Симон Делестр. Команда Пари Пантерс, занявшая в Майами третье место, и победившая в Шанхае, в предстоящем четвертом этапе выступит американским составом. За «пантер» сразятся Лилли Кинан и результативный в индивидуальных соревнованиях Джек Тоуэлл.

На опытных всадников делает ставку команда Каннс Старс, за которую поборются немецкие ветераны, звезды олимпиад, чемпионатов мира и Европы – Людгер Бербаум и Марко Кутчер. Эти легендарные всадники не нуждаются в особом представлении. Бесспорно, на горячую поддержку испанской публики могут смело рассчитывать голландец Майкл ван дэр Влойтен и испанец Гонсало Анон Суарес, представляющих местную команду Мадрид ин Моушн. Другой испанский всадник – Серхио Альварес Мойя тоже не останется без внимания. В Испании он дебютирует в команде Шантийи Пегас и выступит вместе с американкой Люси Девис.

В Мадриде на «поле битвы» встретится тройка лидеров LGCT этого сезона. На данный момент возглавляет турнирную таблицу Longines Global Champions Tour итальянец Лоренцо де Лука, заработавший 100 баллов. Всего на 11 очков отстает от него второй номер – голландец Майкл ван дэр Влойтен, с 89 баллами. Третья строчка у британца Скотта Браша, получившего 75 баллов. Разумеется, такое преимущество не дает никаких гарантий, и лидерство может быть перехвачено другими всадниками, буквально дышащими в спину своим соперникам. Это итальянец Альберто Зорзи, на счету которого 72 балла, американец Джек Тоуэлл, набравший 67 баллов, голландец Харри Смолдерс с 65 баллами.

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