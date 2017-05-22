Команда Канн Старс победила в этапе Global Champions League. Кент Фаррингтон завоевал Гран-при в

Это уже четвертый этап чемпионата, однако, первый в Европе. Из 18 команд, сражающихся в этом сезоне в Global Champions League, в Мадриде удача улыбнулась ветеранам. Опыт взял верх над хитроумными стратегическими расстановками других команд. За Канн Старс выступили немецкие звезды, титулованные и опытные Людгер Бербаум в седле своей проверенной напарницы Кияры и его соотечественник Марко Кутчер на Кленур.

Собственно, выступление Канн Стар прошло на отлично! В обоих раундах обе пары выступили безупречно, без единого штрафного очка с результатом 149,75 секунды.

На втором месте команда Гамбург Даймондс, которую на представили три пары: Эрик Ламаз в седле Файн Леди 5, Харри Смолдерс на Дон ВШП Зэд и Одрей Коултер на Капитал Колнардо. Первый раунд «бриллиантовые» всадники прошли без штрафных очков с хорошим временным показателем. А вот во втором раунде Эрик Ламаз получил 4 штрафных очка. Результат команды 144,36 секунды.

Третье место взяли Кескей Чармс и ее представители Дэвид Уилл на Мик Мак дю Тийярдс и Филипп Хьстон на Ловенсхерц и на Канелле. Восемь штрафных очков получает Дэвид Уилл в первом раунде, второй раунд оба всадника проходят чисто и демонстрируют самый лучший показатель по времени – 137,18 секунды.

По итогам четырех этапов лидерство сохраняет Валкенсвард Юнайтед. Альберто Зорзи и Маркус Энинг, выступившие в Мадриде за Валкенсвард Юнайтед получили 12 штрафных очков. С результатом 147,47 секунды лидер GCL занял только восьмое место.

В Гран-при победу обержал номер один мирового рейтинга FEI – американец Кент Фаррингтон в седле Газель. Второе место у немца Маркуса Энинга на Прет а Ту. Третий лучший – голландец Майкл ван дэр Влойтен на ВДЛ Груеп Верди ТН Н.О.П.

На первое испытание с высотой препятствий до 160 см вышли 58 всадников. Для участия в Гран-при по правилам были квалифицированы 25 участников. Пятеро всадников прошли первый раунд Гран-при без штрафных очков. В их числе итальянец Лоренцо де Лука на Армитажес Бой и катарский всадник Бассем Мохаммед на Гюндере. В финальной перепрыжке только Бассем Мохаммед получил восемь штрафных очков, четверо других были безупречны и вступили в спор со временем.

Все три призера окончили второй гит за 45 секунд, лишь десятые и сотые доли секунд расставили победителей на разные ступени пьедестала. Так, Кент Фаррингтон закончил перепрыжку за 45,18 секунды, Маркус Энинг за 45,68 секунды, а Майкл ван дэр Влойтен за 45,86.

LGCT Grand Prix

LGCL – Madrid