Великобритания лидирует в этапе Кубка Наций по выездке в Компьене

Британцы сразу заявили о себе лучшим образом, каждый участник команды показал высокий результат. Спенсер Уилтон в седле Супер Нова II набрал 75.320%, Хейли Уотсон-Грейвс на Рунбинс Найт получил 71.520% и Гарет Хьюз в паре с Дон Кариссимо заработали 70.400%. Таким образом, суммарный результат англичан составил 217.240 очков.

КЮРе Большого приза победу одержала немка Хелен Лангеханенберг в седле Дамсей ЭФ ЭР АШ, пара получила общий балл 79.575. На втором месте швед Патрик Киттел на Дежа с результатом 79.325. Тройку лидеров замыкает английская всадница Халей Уатсон-Гривс, выступившая в паре с Рубин Найт. Пара набрала 75.325 балла.

Результаты

Результаты