Гамбург принимает пятый этап Longines Global Champions Tour и Global Champions League

Пожалуй, самым впечатляющим составом выступят хозяева соревнований. На родной манеж выйдут немцы: Даниэль Дойсер, Кристиан Альманн, Маркус Энинг, Марко Кутчер и, разумеется, Людгер Бербаум – обладатель Гран-при Гамбурга в 2016 году. На прошлой неделе в Мадриде именно «немецкая машина» всех обогнала в командных соревнованиях GCL. Марко Кутчер и Людгер Бербаум одержали блестящую победу за команду Канн Старс.

Стоит полагать, что гамбурские болельщики на домашнем манеже поддержат, прежде всего, свою родную команду – Гамбург Даймондс. По результатам прошедших этапов, Гамбург Даймондс заняла 81 балл и находится на втором месте, уступая лидеру – Валкенсвард Юнайтед, всего семь очков. Третья лучшая команда на сегодняшний день – Сан-Тропе Пиратс.

Как обычно, одним из самым эффектных испытаний станет розыгрыш Longines Гран-при CSI5*, призовой фонд, которого составит 300 000 евро. Среди участников лидеры Longines Global Champions Tour. Это, голландец Майкл ван дэр Влойтен, занимающий вторую позицию рейтинговой таблицы, а также его соотечественник Харри Смолдерс, находящийся на третьем месте. Приедет в Гамбург американец Джек Тоуэл и британец Скотт Браш, находящиеся на четвертой и пятой позиции, соответственно.

Ожидается возвращение в строй швейцарца Мартина Фукса. На американском континенте швейцарский всадник лидировал в двух первых этапах. Фукс завоевал Гран-при в Мехико, но пропустил соревнования в Шанхае и Мадриде. Сейчас он находится на 10 месте в рейтинге LGCT. В соревнованиях примут участие бельгийцы Николя Филиппартс и Нильс Брунсилс, ирландцы Денис Линч и Бертрам Аллен, французы Симон Делестр и Жульян Эпийяр.

Нынешний лидер чемпионата итальянец Лоренцо де Лука, набравший 133 балла пропускает пятый этап. Также как и его соотечественник Альберто Зорзи, находящийся на шестом месте. К сожалению, в Гамбург не приедет и номер один рейтинга FEI – американский всадник Кент Фаррингтон. Менее недели назад американец праздновал свой триумф в Мадриде, одержав победу в Гран-при. Не будет в числе участников и пятого номера – канадца Эрика Ламаз.

В Дерби-Парк Кляйн Флотбек наряду с этапом LGCT и GCT пройдет также легендарное Гамбургское Дерби. Приятная новость – потрясающий спортивный праздник в Гамбурге не пройдет без российского участия. В выездке CDI4* Россию представят две всадницы Наталья Казакова верхом на Раймондо, а также Татьяна Костерина на Дьяволессе.

Hamburg 2017