Третий этап Кубка Наций в первом европейском дивизионе проходит в Риме

Пятизвездочная трасса арены Пьяцца ди Сьена расширилась в этом году на восемь метров, что позволило увеличить расстояние между элементами и чётче проработать повороты. Принцип своей работы маэстро Веццани определил так, – заставить всадников думать и сделать лошадей счастливыми.

В третий раз восемь сильнейших европейских команд Франции, Германии, Испании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Швеции проведут квалификационные соревнования Кубка Наций. После двух этапов, прошедших в Бельгии (Люммен) и во Франции (Ла Боль) турнирную таблицу возглавляет Франция, набравшая 190 баллов. Второе место у Германии, сборная получила 150 баллов. Третья позиция за Швецией, которая заработала 140 баллов. Команда принимающей страны на шестом месте, Италия набрала 70 баллов.

В Риме итальянцы выставляют сильнейшую и многочисленную «конную армию», состоящую из 28 всадников и 61 лошади! Среди участников, наиболее успешные всадники текущего сезона – Лоренцо де Лука и Альберто Зорзи. Сильнейшим составом представлена команда Франции: Пенелопа Лепрево, Роже Ив Бост, Матье Билло,Филипп Розье, Кевин Стаут. За Швецию выступят Хенрик фон Эскерманн, Малин Бариярд-Джонсон, Дуглас Линделоув, Джонна Экберг и Петронелла Андерсон.

В команде Нидерландов Жероен Дюббелдам, Мишель Хендрикс, Марк Хоутзаген, Герко Шредер, Джур Вриелинг. В соревнованиях примут участие швейцарцы, в составе Стива Герды, Кристины Либхэр, Варнер Мюфф, Джейн Ришар Филип и Пуис Швизер.

Несколько участников от Бельгии, это Зое Контер и Гюдрин Паттет, в Риме также приехал британец Майкл Витакер. Сборные Великобритании и Бельгии в сезоне 2017 выступают во втором европейском дивизионе, поэтому в предстоящих соревнованиях всадники из этих стран выступят исключительно в индивидуальных испытаниях.

Команда Канады тоже не может получить квалификационные баллы в европейской лиге для зачета в результатов Кубка Наций. Однако, в Рим сборная приехала слаженным составом, во главе с Эриком Ламаз. Среди участников испытаний всадники из Перу, Саудовской Аравии, Японии, ОАЭ, Аргентины. От России в столицу Италии приехал Владимир Туганов.

Как обычно, сильнейшие всадники выступающие как в сборных, так и в индивидуальных испытаниях, прежде всего, попытают счастье овладеть Longines Гран-при. В этом сезоне в рамках Кубка Наций, Гран-при в Люммене выиграл швейцарец Стив Герда в седле Ханна, а в Ла Боль, удача улыбнулась бразильскому всаднику Педро Жункейра Муилаэрт верхом на Принс Роял Зэд ЭмЭфЭс. Через пару дней Рим коронует нового героя Longines Гран-при.

CSIO5*-NC EUD1 – Rome Лошади и всадники