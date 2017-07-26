Предпоследний этап Кубка Наций в английском Хикстеде

В предстоящем этапе за квалификационные баллы будут драться сборные Франции, Германии, Нидерландов, Швейцарии и Испании. Принимающая сторона тоже выставит свою команду, как и сборная Бразилии. Но для обеих команд, не входящих в первый дивизион, это будут, скорее, соревнования престижа.

На данный момент лидерство в первом европейском дивизионе удерживает Италия, набравшая 345 баллов, за ней следует Швеция, у которой в зачете 307,5 балла, на третьем месте Франция с 302,5 баллами.

В предстоящем этапе, две лидирующие команды Италии и Швеции не примут участие, их выход в финал Кубка Наций уже не оспаривается. Франция, занимающая третью позицию, выставляет весьма впечатляющий состав. На соревнования приедут Роже Ив Бост, Кевин Стаут, Оливье Робер, Марк Дилассе, Бенуа Сернан. От Германии заявлено участие Маркуса Бринкманна, Марио Стевенса, Маркуса Энинга, Мауриса Теббела и Кендры Кларисии Бринкоп.

Находящиеся на данный момент на последней позиции испанцы (250 баллов), серьезно рассчитывают в этом этапе на Эдуардо Алвареза Азнара, Гонзало Анона Суареса, Диего Менендеза Миереса и других членов сборных, имеющих все возможности изменить ситуацию в квалификационной таблице. Пропустившие по четыре этапа голландцы и ирландцы, на данный момент набрали по 290 баллов. Содрогнуться противников заставит успешный Харри Смолдерс верхом на Имеральд N.O.P., а также его соотечественник Юр Вриелинг.

В субботу пройдет Кубок королевы Елизаветы II, один из самых желанных для всадников трофеев по конкуру. Особенно, этот день ожидаем дамской публикой, для которой организован свой, не связанный со спортом, конкурс. В рамках Лонжин Международного Королевского конного шоу пройдет День Леди (Ladies’ day), призами будут отмечены самые элегантно одетые зрительницы. Можно предположить, что для жюри наиболее значимым аргументом в победной гонке станут экстравагантные шляпки посетительниц шоу!

В воскресенье состоится розыгрыш Лонжин Золотой Кубок короля Георга V, старейший и престижнейший приз в мире. Победитель поднимет над головой Кубок из чистого золота с изображением Георгия Победоносца, поражающего дракона. Разумеется, сам Кубок останется в Англии как драгоценнейший экспонат исторической значимости. Кстати, первый раз Золотой Кубок короля Георга V был разыгран в 1911 году и завоевал его россиянин – офицер царской армии Дмитрий Экса верхом на Пикколо.

Всадники и лошади