Звездные войны на берлинском этапе Лиги чемпионов

С 28 по 30 июля одиннадцатый этап LGCT и GCL пройдет в культовым для Берлина месте – Летнем саду, в самом сердце города. Еще в советский период парк вобрал интереснейшую коллекцию скульптур, здесь же находится известный выставочный центр Мессе Берлин, а совсем рядом – берлинская радиовышка. Это символ и эмблема города, своего рода, смотровая башня, высота которой достигает почти 147 метров. Призовой фонд соревнований составит около 1 миллиона евро.

На манеже немецкой столицы выступит исключительно звездный состав. Восемь всадников, предстоящих соревнований, входят в первую десятку сильнейших в мире: американец Кент Фаррингтон (№1), итальянец Лоренцо де Лука (№3), немцы Дэниэль Дойсер (№5) и Кристиан Альманн (№6), канадец Эрик Ламаз (№7), британец Скотт Браш (№8), голландец Майкел ван дер Влойтен (№9), француз Симон Делестр (№10).

Разумеется, угрозу для всех участников по-прежнему представляет, недосягаемый на данный момент в Global Champions Tour, голландец Харри Смолдерс, набравший 247 баллов. Не собирается сдавать позиции и второй в рейтинговой таблице итальянец Альберто Зорзи, у него 190 баллов. Собственно, вся первая десятка GCL соберется в Берлине. Такого слаженного участия не было ни на одном этапе в этом сезоне!

Самым многочисленным составом представлены в родном этапе немецкие всадники, это Людгер Бербаум, Марко Кутчер, Янне Фридерике Майер-Циммерманн, Давид Уилл, Андреас Кройзер, Кристиан Кукук, Лаура Клафаке, Феликс Хассманн. Всего заявлено пятнадцать участников, защищающих цвета немецкого флага. В противоборство также вступят амбициозные, жаждущие победы: бельгийцы Николя и Оливье Филиппаертс, Петер Девос, Грегори Вателе, ирландцы Бетрам Аллен и Денис Линч, автриец Макс Кухнер, испанец Серхио Альварес Мойя, шведы Хенрик фон Эккерман, американцы Джек Тоуэл, Джессика Спрингстин.

Берлинский этап, как и следующие за ним четыре других этапа в Лиге Чемпионов, могут сильно изменить положение в турнирной таблице в командных соревнованиях. После десяти этапов Global Champions League в лидеры вырывалась команда Гамбург Даймондс, набравшая 196 баллов. На второй позиции Валкенсвард Юнайтед со 183 баллами, третье место занимает команда Мехико Амигос, заработавшая 172 балла.

Всадники и лошади