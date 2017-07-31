Валкенсвард Юнайтед выигрывает этап Лиги чемпионов. Кристиан Альманн празднует победу в Гран-при в

В этом сезоне сложилась традиция – из этапа в этап лидерство в Лиге оспаривают две сильнейшие команды: Валкенсвард Юнайтед и Гамбург Даймондс. Каждая уже ни раз красовалась на высшей строчке рейтинга GCL, спор будет еще продолжаться на протяжении четырех этапов, хотя, ситуация может измениться для обоих лидеров! Однако, в Берлине сенсации в командных соревнованиях не произошло.

В первом раунде победу одержала команда Майами Глори и ее представители Денис Линч на RFM Белла Балубет и Джорджина Блумберг в седле Маноди II Эйч. Сложнейший маршрут овальной арены с песчаным покрытием, насыщенный замысловатыми комбинациями и оканчивающийся слепой петлей, победители первого раунда прошли за 129,61 секунды.

Валкенсвард Юнайтед и ее представители: Альберто Зорзи в седле Корнетто К и Бертрам Аллен на Иззи Бай Пикобелло выступили безупречно и финишировали вторыми. Сражающиеся за Гамбург Даймондс Эрик Ламаз верхом на Чакко Кид и Йос Варлой на Игоре тоже показали чистый результат, сделав серьезную заявку на победу.

Второй раунд внес свои коррективы в расстановку призовых мест. Не смотря на то, что сразу четыре команды: Лондон Найтс, Ром Гладиаторс, Канн Старс и местная команда Берлин Льонс, проходят испытания без ошибок, никто уже не способен догнать Валкенсвард Юнайтед и Гамбург Даймондс, окончивших выступления с четырьмя штрафными, каждая. Третий лучший результат у Лондон Найтс. Кент Фаррингтон в седле Креданс и Бен Майер на Дон Витто, набиравшие очки во втором туре за лондонских рыцарей, «не позволяют себе ошибаться». Получив восемь штрафных в первом раунде, рыцари чисты во втором. Таким образом, результат Лондон Найтс: восемь штрафов и отличное время – 113,30 секунды.

В Global Champions League на данный момент лидирует Гамбург Даймондс (221 балл), вторая позиция у Валкенсвард Юнайтед (213 баллов), третье место занимает команда Мехико Амигос (188 балла).

Розыгрыш Гран-при с общим призовым фондом в 300 тысяч евро выводит в триумфаторы всадников принимающей стороны. Первое место занимает Кристиан Альманн в седле Кодекс Ван, его соотечественник Симон Блюм на ДэЭсПэ Алис на втором месте, голландец Леопольд Ван Астен верхом на ВДЛ Груер Бьюти становится третьим.

Собственно, после основной части соревнований претендентов на победу остается только трое. Лишь названной тройке лучших удается показать нулевой по штрафам результат и получить почетное право выступить перед благодарной берлинской публикой в решающей перепрыжке.

Проштрафившийся по времени Людгер Бербаум в седле Чакон, получает досадное штрафное очко, что не позволяет паре претендовать на победу, и оставляет ветерана на почетном четвертом месте. Другие сильные мира сего: француз Даниэль Делестр на Гермес Риян занимает пятое место, шестой позицией довольствуется итальянец Альберто Зорзи в седле Корнетто К, а номер один мирового рейтинга Кент Фаррингтон на Креданс занимает седьмое место в Гран-при.

Перепрыжку оба немецких всадника провели безупречно. Но опытный Кристиан Альманн был быстрее и финишировал за 40,56 секунд. Занявший второе место Симон Блюм отстал от победителя на 45 сотых секунды и остановил стрелку секундомера на отметке 41,01. С двумя провалами завершил перепрыжку голландец Леопольд Ван Астен, это третье почетное место на славном берлинском Гран-при.

Результаты