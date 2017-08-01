Бразильский карнавал побед в чопорном Хикстеде

В Хикстене первый европейский дивизион провел свой предпоследний, седьмой этап Кубка Наций. Блестящую победу на этапе одержала сборная Бразилии. Второе место заняла команда Ирландии, третий результат показала Швейцария.

После первого раунда соревнований лидируют немцы: Патрик Штулмайер на Лакан 2 и Кендра Кларисия Бринкоп в седле А ла Карт NRW проходят испытания чисто. Марио Стивенс верхом на Балубете 4 совершает один провал. Но, немецкую сборную ждет серьезная потеря: из-за дисквалификации выбывает Маркус Энинг, что в дальнейшем серьезно скажется на результате.

Бразильцы выступают слажено и финишируют в первом раунде вторыми. Марьон Модоло Занотелли верхом на Сирен де ла Мотт, а также Педро Венис в седле Фор Феличия выступают безупречно. Педро Жункейра Муилаерт с одним провалом получает четыре штрафа. Менее удачный результат Юрия Мансура в седле Бабилотта (12 штрафов), к счастью, не идет в зачет. Швейцарцы – третьи. Сражующиеся за сборную Бит Мандл в седле Дсарье и Надя Петер Стейнер верхом на Саура де Фондкомб – проходят испытания без ошибок. У Романа Дюге в седле Шарезад дю Жеводан восемь штрафных очков, а результат Филиппа Зюгера на Казанова Эф Зед не засчитывается.

Во втором раунде сборная Бразилии на высоте! Нулевые показатели по ошибкам и безоговорочное первое место на этапе Кубка Наций. Набравшие в первом раунде 14 штрафных очков голландцы, не допускают досадных ошибок во втором туре. Бесспорно, своей волей к победе заражает товарищей по команде успешный Харри Смолдерс в седле Дон ВиЭйчПи Зэд. Блестяще выступает Рубен Ромп на Ауди’S Тиванта II СиЗэд, «исправляется» к решающему испытанию Жур Вриелинг на ВДЛ Глазгоу ВиЭйч Мерелснест, если в первом раунде он получил 13 штрафных очков, во втором его выступление прошло на отлично. В итоге, голландцы поднимаются на вторую ступень пьедестала и добавляют 90 баллов в квалификационную копилку. Третье место, как и в первом раунде, сохраняют к финалу швейцарцы. По одной ошибке допускают Надя Петер Стейнер и Бит Мандл, суммарный результат сборной после двух раундов – 16 штрафных очков.

Перед заключительным этапом Кубка Наций лидерство в первом европейском дивизионе продолжает удерживать Италия, набравшая 345 баллов, на второе место поднялась Голландия (335 баллов), на третьем месте Швеция (330 баллов).

После победы в этапе Кубка Наций, радость в стане бразильской сборной усиливается багодаря еще одной важнейшей победе их соотечественника Юрия Мансура. Бразилец в седле Бабилотта выигрывает престижнейший трофей – Лонжин Золотой Кубок короля Георга V.

После первого гита определяется четверка претендентов на Кубок, окончивших испытания чисто. Первым на перепрыжку на родной манеж выходит пара Кейт Шор и Митикс Харрикейн. Англичанин совершил один провал и финишировал за 57,63 секунды. Выступающий за ним немецкий всадник Патрик Штулмайер в седле Лакан 2 прошел маршрут с хорошей скоростью за 54,37 секунды, однако, две ошибки и восемь штрафных очков, не позволяют немцу подняться выше четвертого места. У британской публики остается еще слабая надежда, что следующие финалисты: голландец Рубен Ромп и бразилец Юрий Мансур выступят менее успешно и Кубок Короля останется в Англии.

Голландец Рубен Ромп в седле Ауди’S Тиванта II СиЗэд получает четыре штрафных за сбитую перекладину, и заканчивает выступление за 54,60 секунды, это как минимум, второе место. У Юрия Мансура, выступающего последним была только одна верная стратегия – пройти маршрут без ошибок, скорость уже не играла принципиальной роли. Сказано – сделано! Бразилец финишировал чисто за 57,52 секунды и получил желанный Золотой Кубок короля Георга V.

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