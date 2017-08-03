Этап Лиги Чемпионов в Лондоне притягивает звезд

Местом проведения турниров предстоящего этапа, выбрана территория Королевского госпиталя Челси. Более 300 лет назад указом короля Карла II учреждается сооружение госпиталя для ветеранов военной службы. Прототипом Королевского госпиталя стал парижский Дом Инвалидов. Сейчас это целый комплекс исторических сооружений, в состав которых входит Национальный музей армии, инвалидные дома, военный госпиталь и церковь.

На прекрасном манеже с видом на Темзу выступит исключительно топовый состав всадников, входящих в первую десятку сильнейших в мире: американец Кент Фаррингтон (№1), итальянец Лоренцо де Лука (№3), немцы Дэниэль Дойсер (№5) и Кристиан Альманн (№6), канадец Эрик Ламаз (№7), британец Скотт Браш (№8), голландец Майкел ван дер Влойтен (№9), француз Симон Делестр (№10).

Не собирается пропускать лондонский этап, укрепляющий из этапа в этап свои лидерские позиции в Global Champions Tour, голландец Харри Смолдерс (252 балла). В спину ему дышит второй в рейтинговой таблице – итальянец Альберто Зорзи (221 балл). Всего с отрывом в один балл, на третьей позиции – немец Кристиан Альманн (220 баллов). Решительно набирает очки и четвертый в GCT американец Джек Тоуэл (189 баллов). Собственно, когда впереди остается только четыре этапа, все претенденты на чемпионский титул выходят на старт в Лондоне. Игра еще не сделана!

На родном этапе своих героев будет поддерживать британская публика. Разумеется, на острие атаки – Скотт Браш. В борьбу также включатся: Бен Махер, Джон Уитакер, Майкл Уитакер, Лаура Ренвик, Уильям Фуннел и Джессика Мендоза.

В командных и индивидуальных испытаниях примут участие ирландцы Бертам Аллен, Денис Линч, французы Пенелопа Лепрево, Роже Ив Бост, Жульян Эпийяр, Кевин Стаут, американцы Лорен Хог, Лаура Краут, бельгийцы Николя Филиппаертс, Жером Гери, Нильс Бруенсилс, Йос Верлой, автриец Макс Кухнер, швед Хенрик фон Эккерман и другие известные всадники из 21-й страны мира.

Где, как ни в Лондоне, побеждать местной команде «Лондон Найтс» (Лондонские рыцари)?! Кстати, на прошлой неделе в берлинском этапе, рыцари эффектно «блеснули доспехами» и заняли третье место. Победу команде принесли сильнейшие всадники, вставшие под знамена «Лондон Найтс»: Кент Фаррингтон, Бен Махер и Эмилия Моффит. На данный момент команда набрала 160 баллов и находится на седьмом месте.

После одиннадцати этапов Global Champions League по-прежнему лидирует «Гамбург Даймондс» (221 балл), вторая позиция у «Валкенсвард Юнайтед» (213 баллов), третье место занимает команда «Мехико Амигос» (188 баллов).

Всадники и лошади