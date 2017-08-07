Скотт Браш выигрывает Гран-при в Лондоне и приносит победу «Майами Глори» в этапе Лиги Чемпионов

Маршрут лондонского этапа GCT с максимальной высотой препятствий 160 см оказался настоящей головоломкой для всадников и лошадей. На большом поле Саус Граундс были расставлены 16 препятствий. Даже для Кента Фаррингтона (номера один в мировом рейтинге) в седле Креданс и Бена Махера на Дублине, сражающихся за «Лондон Найтс», испытания не прошли гладко. Первый раунд рыцари, к немалому разочарованию местной публики, завершили с 13-ю штрафными очками.

Единственной командой, прошедшей первый раунд без единого штрафа, становится «Берлин Лайонс». Испытания безупречно выполняют оба ее представителя: Макс Кухнер в седле Шардоне 79 и Анна Келнерова верхом на Классик.

Во втором раунде чистотой исполнения блеснут сразу две команды: «Майами Глори» и «Валкенсвард Юнайтед». Победу и первое место на этапе команде «Майами Глори» приносит Скотт Браш в седле Хелло Фореве и Денис Линч на RFM Эхо. Представители «Валкенсвард Юнайтед»: Альберто Зорзи верхом на Корнетто К и Бертрам Аллен на Гектор ван д’Абдижхоев тоже безупречны. «Берлинские львы» – третьи. Кстати, трио победителей заканчивает оба раунда с одинаковым количеством штрафных (по пять у каждой команды). Именно скорость решила расстановку призовых мест.

После двенадцати этапов команда «Валкенсвард Юнайтед» вновь отвоевала свои лидерские позиции и возглавила Global Champions League, набрав 238 баллов. «Гамбург Даймондс» опять заняла второе место (235 баллов), третья команда – «Мехико Амигос» (201 балл).

В этот же вечер Скотт Браш вновь поднялся на высшую ступень пьедестала. После командной победы за «Майами Глори», британец в седле Хелло Фореве стал победителем и в Гран-при Longines Global Champions Tour! Укренил и умножил британский триумф в Лондоне Бен Махер верхом на MFT Мадам Икс, занявший второе место. Третий результат у ирландца Дениса Линча на Олл Стар 5.

Увы, Гран-при в Лондоне не обошелся без инцидентов, – это жесткое падение Джона Уитакера, выступающего на Кассини’с Чаплин. Кстати, Скотт Браш, в первом же интервью после победы в Гран-при, выступил со словами поддержки соотечественнику.

В целом же, выступление на Гран-при можно назвать – блестящей демонстрацией спортивных сил и возможностей всадников и лошадей. Идеальную форму и безупречное исполнение показала почти половина участников. В итоге – одиннадцать чистых результатов в основной части соревнований и девять безошибочных выступлений в финальной перепрыжке!

С каждым новым выступлением в перепрыжке напряжение в стане претендентов на главный трофей только возрастало. Первым на старт вышел немец Кристиан Кукук в седле Колестюса. Пара финишировала чисто за 42,84 секунды. Безупречно проходит трассу и нынешний лидер LGCT – Харри Смолдерс в седле Эмеральд N.O.P., причем серьезно поднимается планка по скорости. Показатель пары – 39,48 секунды. Далее швейцарец Мартин Фукс в седле Клуни 51 без ошибок заканчивает перепрыжку за 40,31 секунды.

К этим отличным выступлениям дополнились новые и новые победы! Как и в командных испытаниях – скорость решила судьбу призовых мест. Победитель Скотт Браш финишировал за 38,62 секунды. Его соотечественник Бен Махер уступил победителю всего лишь шесть сотых секунды и завершил паркур за 38,68 секунды. Денис Линч показал третий результат – 39,35 секунды.

Результаты