Новая Зеландия и Тим Принс победили в этапе в Букело. Германия завоевала Кубок Наций по троеборью

Финальный этап был особенный – решалась судьба Кубка Наций по троеборью. Перед началом соревнований вариантов, кто станет победителем, было только два: или англичане, или немцы. В итоге, Кубок Наций CCIO3* завоевала немецкая команда. Несмотря на то, что в Букело немцы были вторыми, этот результат оказался достаточным, чтобы стать обладателями заветного Кубка Наций.

Напомним, к финальному этапу лидирующую позицию занимала сборная Великобритании. Немецкая команда отставала от своего основного соперника всего на 10 баллов. В Голландии немцам оставалось только опередить англичан, чтобы вырвать победу. Что и сделали подопечные Эрина О’Нейла. Победу национальной сборной принесли Андреас Дибовский верхом на FRH Коррида, Йорг Курбел на Жозера’c Энтертейн Ю, Феликс Этзель в седле Банндит 436 и Анна Сиемер верхом на Клое 21. На протяжении всего сезона немецкие всадники демонстрировали потрясающую форму, и брали этап за этапом. Пять побед из шести выступлений.

Сборная Великобритании по результатам девяти этапов стала второй сборной по троеборью серии соревнований Кубка Наций. В английской команде надежда на победу рухнула после падения лошади, на которой выступала Лаура Коллетт. Узкий поворот сложнейшего участка кросс-кантри нарушил планы не только англичанам, с такими же трудностями столкнулся здесь и французский всадник Карим Флорен Лагуаг. Маршрут кросса-кантри Милитари Букело-Энсхед был построен по проекту олимпийского курс-дизайнера Сью Бенсона. Трасса включала солидный набор технически сложных комбинаций. Пожалуй, в своей тарелке, здесь чувствовали себя только болельщики. Десятки тысяч зрителей рассредоточились по территории кросс-катри и в неформальной обстановке наблюдали за ходом соревнований.

Блестящее выступление в индивидуальном зачете провел новозеландец Тим Принс в седле Чектинка. Стоит отметить, что для лошади это было первое выступление в CCIO 3*, которое сразу же ознаменовалось победой! Второе место занял представитель принимающей стороны – голландский всадник Тим Липс в седле Байро. На третью степень пьедестала поднялся француз Алексис Гури, выступивший на Тромп Л’Ёй Д’Эмери.

Результаты командных соревнований

Результаты индивидуальных соревнований

Полные результаты