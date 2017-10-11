Средиземноморский турнир в Оливе: россияне занимают призовые места

Традиционно средиземноморские турниры МЕТ (весна и осень) проходят с участием российских конкуристов. На осеннюю серию игр приехали девять россиян. Первая неделя ознаменовалась сразу несколькими удачными выступлениями наших всадников.

Алексей Тушкевич верхом на Картуш занял пятое место в соревнованиях Бронзового тура 3 на маршруте с высотой препятствий до 140 см. Наша пара прошла безупречно обе фазы и завершила вторую, с результатом в 58,25 секунды. Победителем соревнований стал представитель принимающей стороны – испанец Давид Юсон Оласо в седле Лорд дю Монт Милон, финишировавший за 48,35 секунды. Второе и третье место заняли немецкие всадники: Кристиан Боос на Килар (50,19 секунды) и Михаэль Витшиер в седле Галакси HS (50,75 секунды).

Валентин Виноградов верхом на Квайт Чин Чин Зед занял девятое место в соревнованиях Бронзового тура 1 на маршруте с высотой препятствий до 110 см. Виноградов прошел две фазы без штрафных очков и завершил финальное выступление за 38,17 секунды.

Стефания Бузыканова на Дютчкиколле Зед завоевала вторую позицию в испытаниях с высотой препятствий до 120 см. Россиянка была безупречна в обох фазах соревнований, финальную фазу наша пара прошла за 30,98. Занявшая первое место, англичанка Джоанн Макглори на Эндарло, опередила россиянку на 1,07 секунды.

Маршрут Золотого тура 1 с высотой препятствий до 130 см тоже оказался призовым для нашей команды. Мари Бибикова верхом на Зизу заняла седьмое место. Допустив один провал, российская конкуриста пришла к финишу за 68,16 секунды. Первое место завоевала голландская всадница Стефани Хейнс на Дианта V. Победительница завершила выступление чисто за 66,31 секунды. На втором месте французский всадник Николя Пайот верхом на Иомар де Л’Искю (73,05 секунды).

Владимир Туганов верхом на Козене занял шестое место в соревнованиях на скорость Золотого тура 2 на маршруте с высотой препятствий до 140 см. Туганов пришел к финишу за 73,15 секунды без единого провала. Победу одержал ирландец Франк Карран на Оливере Твистере (66,41 секунды), второе место у словака Гайя Риосса верхом на Дакотте (69,92 секунды), замыкает тройку лидеров англичанин Марк Армстронг в седле Фабьен (70,79 секунды).

После короткой передышки (в понедельник турниры не проводились), соревнования продолжились и продлятся до 15 октября.

Результаты соревнований

MET 2017