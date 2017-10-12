Осло открывает сороковой сезон Кубка мира по конкуру

С 11 по 15 октября в норвежской столице соревнования проведут сильнейшие всадники мира, чтобы сделать первую заявку на отбор в финал Кубка мира. Лучшие спортивные пары начинают пополнять заветными квалификационными баллами свою рейтинговую копилку.

Из первой десятки мирового рейтинга – половина конкуристов уже в Осло, это француз Кевин Стаут (№3), итальянец Лоренцо де Лука (№4), бельгиец Грегори Вателе (№7), швед Педер Фредриксон (№8), голландец Майкл ван дер Влойтен (№10).

В испытаниях примут участие успешные всадники, не нуждающиеся в особом представлении: ирландцы Бетрам Аллен, Марк Маклей, итальянец Альберто Зорзи, французы Симон Делестр, Оливье Робер, бельгийцы Нильс Бруенсилс, Петер Девос, немцы Даниэль Дойсер, Марко Кутчер, англичане Майкл и Роберт Уитакеры, швейцарцы Стив Герда, Роман Дюге. Бесспорно, сильнейшие лошади тоже на манеже, всего на соревнования заявлено 129 лошадей.

Но дорога к финалу для западноевропейских всадников лежит через всю Европу – вслед за Осло, осенью-зимой 2017 году эстафету примут Хельсинки (Финляндия), Верона (Италия), Лион (Франция), Штутгарт (Германия), Мадрид (Испания), Ла Коруна (Испания), Лондон (Великобритания) и Мехелен (Бельгия), а с наступлением 2018 года турниры пройдут в Лейпциге (Германия), Цюрихе (Швейцария), Бордо (Франция), Гётеборге (Швеция).

А уже через полгода, в апреле 2018 года, Париж примет финал Кубка мира по выездке и конкуру. Соревнования пройдут в «Аккор Хотелс Арена» (дворец спорта «Берси») на берегу Сены, рядом с живописным парком Берси. Французская столица принимала Кубок мира по конкуру лишь единожды, 30 лет назад. Вообще, этот год на спортивные новости счастливый для Франции – адрес Олимпиады 2024 года, тоже Париж.

В финале Кубка мира 2017, который прошел в США, в Омахе, победу одержал американец Маклейн Уорд верхом на Эйч Эйч Азур. После этой домашней победы Уорда Америка стала трижды обладательницей Кубока мира. Абсолютный рекордсмен финальных побед – Голландия, 13 счастливых раз она увозила главный трофей в свою страну. Восемь побед в Кубке мира у немецких конкуристов, две – у англичан. По разу обладателями Кубка становились французы, шведы, датчанине и финны.

Kingsland Oslo Horse Show

Расписание соревнований в Западноевропейской Лиге:

http://inside.fei.org/system/files/FEI_WC_Jumping_Calendar_WEL_2017-2018.pdf