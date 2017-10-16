Триумф Даниэля Дойсера в первом этапе Кубка мира в Осло

В воскресенье состоялось самое главное испытание первого этапа Кубка мира в новом, сороковом сезоне CSI 5* – розыгрыш Гран-при Лонжин. Победителем стал немецкий всадник Даниэль Дойсер верхом на Корнете. Второе место занял француз Кевин Стаут на Фор Джой ван’т Зоргвлет HDC. На третьей позиции, вернувшаяся в спортивный строй после декретного отпуска, австралийка Эдвина Топ Александр в седле Калифорнии.

На пятизвездочный маршрут Гран-при с высотой препятствий до 160 см, спроектированный по проекту британского курс-дизайнера Роберта Джона Эллиса, вышли тридцать восемь спортивных пар. Первый безошибочный результат показал швед Дуглас Линделоу на Закраменто. Его соотечественник Педер Фредриксон в паре с одной из лучших лошадей мира Эйч энд Эм Кристиан К тоже обеспечил свое прохождение в перепрыжку. Чистый результат и нули на табло штрафных очков показали также два ирландских всадника: Марк Маклей на Миебелло и Бертрам Аллен верхом на Иззи бай Пикобелло.

С одним досадным штрафом за превышение нормы времени закончил выступление британец Майкл Уитакер в седле Калисто Блю (это восьмое место на Гран-при). Далее на призовых местах, разместились, совершившие по одному провалу, итальянец Альберто Зорзи, австриец Кристиан Ромберг, швейцарец Стив Герда и британец Роберт Уитакер. Не пройдя в перепрыжку, всадники тем не менее, пополнили первыми квалификационными баллами новенькую рейтинговую таблицу Кубка мира.

Первым из семи всадников, прошедших в перепрыжку, на манеже оказалась пара Дуглас Линделоу и Закраменто. Швед не стал рисковать и сделал ставку на чистую работу, а не на скорость. В результате – безошибочное выступление за 39,27 секунды. Ирландец Марк Маклей в седле Миебелло с одним провалом в самом начале маршрута пришел к финишу за 39,24 секунды. Швед Педер Фредриксон на Эйч энд Эм Кристиан К провели блестящее выступление. Но чтобы подняться на одну из ступеней пьедестала паре не хватило скорости. Педер Фредриксон и Эйч энд Эм Кристиан К финишировали за 38,44 секунды и заняли четвертое место на Гран-при.

Лидеры задали отличный темп соревнованиям. Австралийка Эдвина Топ Александр на Калифорнии сделала отличную заявку на победу, пройдя маршрут за 38,22 секунды. Француз Кевин Стаут на Фор Джой ван’т Зоргвлет HDC поднял планку времени еще выше, окончив чистое выступление за 36,96 секунды. Это означало, что место на подиуме опытный французский всадник забронировал в любом случае, не зависимо от следующих выступлений. Вышедший следом немец Даниэль Дойсер верхом на Корнете превзошел результат Кевина Стаута на 0,13 секунды, финишировав за 36,83 секунды. Окончательная расстановка призовых мест прошла после выступления ирландца Бертрама Аллена на Иззи бай Пикобелло, вышедших на манеж последними. С одним провалом пара пришла к финишу за 37, 50 секунды. Такой результат уже никак не мог нарушить ситуацию для тройки лидеров.

После первого этапа, Даниэль Дойсер набирает 20 квалификационных баллов, Кевин Стаут – 17 баллов, Эдвина Топ Александр – 15 баллов. Следующий этап Кубка мира пройдет в Хельсинки с 19 по 22 октября.

Днем ранее Даниэль Дойсер в седле Тобаго Зед победил в Гран-при второго плана с высотой препятствий 150-160 см. Второе место заняла финская всадница Джулия Жилас на Кураж T Z, замыкает тройку лидеров ирландец Шейн Брин верхом на Лайт.

Итоговые результаты соревнований в Осло

Результаты Гран-при

Результаты Гран-при второго плана