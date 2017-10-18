Олимпиада в Париже в 2024: обустройство соревнований по конному спорту пройдет по-королевски

Главную роль на Олимпийских играх в Париже исполнит сам Париж! Город и его знаменитые достопримечательности станут театром международных спортивных поединков. И конный спорт не исключение. Соревнования пройдут в бывшей резиденции королей – Версале.

На прошлой неделе министр спорта Франции – Лора Флессель посетила Версальский дворец и прилегающую территорию парково-архитектурного комплекса, где планируются олимпийские и паралимпийские соревнования по конкуру, выездке и троеборью. Соревнования состоятся на фоне Версальского дворца, более удачного и красивого места для проведения мероприятий по конному спорту было бы трудно вообразить.

В Версале будет построен временный стадион вместимостью 20 000 зрителей, возможно, его сооружение будет организовано на большом круговом пространстве, в дальнем конце Большого канала, напротив дворца. Формат конного троеборья включает три фазы испытаний. Пожалуй, один из самых зрелищных этапов соревнований – кросс-кантри, который проводится по пересеченной местности и включает солидный набор технически сложных комбинаций. Французские спортивные чиновники обсуждают строительство трассы кросс-катри в парке Версаля, способного вместить 80 000 человек. Болельщики смогут рассредоточиться по всей территории кросс-катри и наблюдать за ходом соревнований. После проведения испытаний, все сооружения будут сразу же устранены, дабы не нарушать привычного облика и торжественности королевского парка.

Разумеется, многие вопросы по сооружению временных и постоянных объектов, где пройдут олимпийские соревнования по конному и другим видам спорта, еще находятся в процессе обсуждения. Действовать на архитектурных площадках, входящих в мировое наследие человечества всегда непросто. Так, в преддверии грядущей олимпиады все слышнее спор экологов, защитников культурного и исторического наследия с муниципальными чиновниками относительно расширения территории Ролан Гарроса. Высказываются предложения о переорганизации соседних с Ролан Гарросом Ролан оранжерей, входящих в историческое наследие. Как ни вспомнить принцип: «Не навреди!», применимый не только в медицине, но и в олимпийском строительстве.

Если Олимпиада еще дело будущего, то уже в этом спортивном сезоне Париж проведет одно из самых главных событий в конном спорте – финал Кубка мира по конкуру и выездке. Соревнования состоятся в апреле 2018 года, в «Аккор Хотелс Арена» (дворец спорта «Берси») на берегу Сены, рядом с живописным парком Берси.

Paris 2024