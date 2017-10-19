Второй этап Кубка мира по конкуру начался в Хельсинки

На прошлой неделе в Осло состоялось открытие сорокового сезона CSI 5* по конкуру Кубка мира FEI Лонжин. Сегодня начинаются соревнования в Хельсинки, это второй из тринадцати этапов Лиги. Турниры пройдут в Ледовом Дворце финской столицы, в рамках международного конного шоу Helsinki International Horse Show.

В Осло свой триумф праздновал немец Даниэль Дойсер, одержавший две блестящие победы, сначала в Гран-при второго плана в седле Тобаго Зед, затем в Гран-при Лонжин FEI Кубка мира верхом на Корнете. В Хельсинки Дойсер проведет соревнования на двух лошадях: Корнет и Тобаго Зед, именно с ними на прошлой неделе и были одержаны блестящие победы. Первый этап принес немецкому конкуристу 20 квалификационных баллов. От Германии в финскую столицу приедут также Микаэль Бербаум, Тибиас Майер, Кристиан Кукук, Феликс Хассманн.

Француз Кевин Стаут, занявший второе место на Гран-при в Осло, пополнил свой рейтинг 17-ю баллами. В Хельсинки Кевин Стаут выступит, как и в предыдущем этапе, на Фор Джой ван’т Зоргвлет HDC. Французский триколор будут также защищать Оливье Робер, Грегори Коттар, Алдрик Шеронне.

В соревнованиях участвует и чемпион Европы, швед Педер Фредриксон, набравший после первого этапа 13 баллов, за четвертое место в Гран-при. В составе шведской делегации: Хенрик фон Эскерманн, Стефани Холмен и Эвелина Товек, одержавшая менее месяца назад потрясающую победу на Гран-при в Риме.

В испытаниях примут участие швейцарцы Стив Герда, Роман Дюге, бельгийцы Йос Варлой, Грегори Вателе, англичане Майкл и Роберт Уитакеры, голландцы Юр Вриелинг, Майкл ван дер Влойтен, Эрик ван дер Влойтен и Леопольд ван Астен, ирландцы Бетрам Аллен, Марк Маклей, Шейн Брин, Ричард Хоулей, итальянцы Паоло Паини, Лука Мария Монета,бразилец Юрий Мансур. Всего в испытаниях по конкуру примут участие полсотни ведущих всадников мира из 18 стран и 125 лошадей.

Отличная новость для российских болельщиков. В турнире сразится наш конкурист Александр Белехов, заявивший свое участие с двумя лошадьми: Чаптер и Бивальди. А в соревнованиях по выездке CDI3*, выступит россиянка Юлия Принцева верхом на Вауте.

Следующий этап Кубка мира в Западноевропейской Лиге пройдет в Италии, в Вероне с 26 по 29 октября.

Всадники и лошади