Любовь Кочетова выступила в США на международных соревнованиях по конкуру

В турнире CSI5* c высотой препятствий до 145 см Любовь Кочетова верхом на Урсуле заняла шестое призовое место. Всего в испытаниях приняло участие 60 спортивных пар. Нашей всаднице, как и еще 16-ти спортсменам, удалось чисто пройти основную часть турнира и выйти в финальную перепрыжку. Любовь Кочетова была точна и пришла к финишу без ошибок за 34,13 секунды. Россиянка обошла трех других претендентов на победу, тоже окончивших перепрыжку с нулевыми штрафными результатами, это американка Брайян Гоутал, бельгиец Николя Филиппаертс и канадец Гарольд Шоппинг. Хозяева соревнований американцы Маклейн Уард, Биззи Мадден и Рид Кесслер допустили по одному провалу.

Победу в этом турнире одержал мексиканский конкурист Сантьяго Ламбре в седле Касино Эн, завершивший перепрыжку за 31,69 секунды. Второе место занял бразильский всадник Луис Франциско де Азеведо верхом на Коллине, остановивший стрелку секундомера на отметке 32,06 секунды. Третье место у ирландца Шейна Свитнема, выступившего на Дон’т Тач дю Боис. Пара пришла к финишу за 33,28 секунды. Американка Лорен Тисбо в паре с Мистер Висто заняла четвертую позицию (33,35 секунды), и замыкает пятерку лучших выступлений опытная американская всадница Марджи Энгл верхом на Бокменс Лазио (33,58 секунды).

Разумеется, апогеем соревнований в Северной Каролине стал розыгрыш Гран-при CSI 5*, в борьбу за который, бросились 32 спортивные пары. Замысловатый маршрут главного испытания был построен по проекту немецкого курс-дизайнера Олафа Петерсена. Только трем всадникам удалось найти разгадку трассы и выйти в финальную перепрыжку. Сразу после своей триумфальной победы, Кент Фаррингтон признается, что маршрут был реально очень сложным. К тому же, расстояния между барьерами оказались короткими, что создало много трудностей брать одно за другим препятствия, находящиеся в незначительной близости одно от другого.

Итак, победа в этом сложнейшем Гран-при оказалась по силам только номеру один мирового рейтинга – Кенту Фаррингтону. Главный трофей соревнований американец взял в паре с одной из лучших лошадей мирп – Газель. Пара закончила перепрыжку за 34,67 секунды без единой ошибки. Чисто провел финальное испытание и юный, 21-летний мексиканский всадник Еохенио Гарза в седле Бариано. Пара остановила стрелку секундомера на отметке 35,91 секунды. Ирландский конкурист Ричи Молони верхом на Каррибис Зед сделал ставку на скорость, но допустил один провал. С результатом 35,63 секунды и четырьмя штрафными очками, ирландец занял третье место.

Россиянка Любовь Кочетова верхом на Вевено прошла основной маршрут Гран-при за 84,71 секунды и набрала 10 штрафных очков. Итоговый результат нашей конкуристки – 20 место.

Результаты Гран-при

Полные результаты соревенований

Результаты турнира CSI5* до 145 см