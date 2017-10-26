Западноевропейская Лига на третьем этапе Кубка мира в Вероне

После двух скандинавских этапов – в Осло и Хельсинки, рейтинговую таблицу Кубка мира возглавил француз Кевин Стаут (24 балла), второе место разделили два победителя: немец Даниэль Дойсер, взявший первый этап в Осло и триумфатор в Хельсинки – голландец Юр Вриелинг, оба всадника набрали по 20 баллов, далее следует британец Роберт Уитакер (18 баллов), замыкает пятерку лидеров швед Хенрик фон Эскерманн (17 баллов).

Из первой пятерки в Вероне продолжат сражение за квалификационные баллы Кевин Стаут и Даниэль Дойсер. Французский всадник заявил на соревнования трех лошадей: Ревер де Уртебис HDC, Сильвер Дё де Виртон HDC и Зру Зе Лукинг Гласс. Немецкий конкурист участвует тоже с тремя лошадьми: Тобаго Зед, Корнет Д’Амур, ЭсИкс Идальго ВиДжи.

Стоит отметить, что к третьему этапу в игру вступают важнейшие персоны мирового конкура: англичанин Скотт Браш (пятый номер в мировом рейтинге), который традиционно соревнуется на Хелло Форево, а также Хелло Мистер Президент и Хелло Шелби. Немцы усилят прессинг на соперников, в составе немецкой делегации трижды чемпион мира Маркус Энинг, а также победитель Гран-при в Вероне в 2013 году Кристиан Альманн. В Италию на родной манеж приедут Лоренцо де Лука, (занимающий на данный момент четвертую строчку мирового рейтинга) и Альберто Зорзи. Разумеется, итальянский состав участников самый многочисленный на родном этапе. В этом году итальянский конкур сделал стремительный рывок, стоит вспомнить победу сборной в Риме на этапе Кубка Наций, а также первое место в швейцарском Санкт-Галлене.

Усилился бельгийский контингент, в соревнованиях участвуют Нильс Брунсилс, Грегори Вателе, Петер Девос, Жером Гери. От Франции заявлены Пенелопа Лепрево, Симон Делестр, Ив Роже Бост. Продолжат борьбу ирландцы Бертрам Аллен, Шиан О’Коннор, швейцарцы Стив Герда, Яника Спригстин, швед Дуглас Линделоу, голландец Майкл ван дер Влойтен, австралийка Эдвина Топс Александр, австриец Макс Кухнер. К участникам присоединится англичанин Джон Уитакер, испанцы Серхио Альварес Мойя, Эдуардо Альварес Азнар.

Всадники и лошади