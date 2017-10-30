Майкл ван дер Влойтен взял Гран-при в Вероне на третьем этапе Кубка мира

Неудивительно, что пятизвездочный маршрут Гран-при с высотой препятствий до 160 см в родной Италии был построен по проекту «маэстро» Ульяно Веццани. Комфорт и уверенность в покорении маршрута от великого курс-дизанера продемонстрировали двенадцать спортивных пар, не допустивших ни одной ошибки в основной части соревнований. Из 37 участников в перепрыжку прошло одиннадцать всадников. Греческая конкуристка Афина Онассис в седле MHS Гоинг Глобал прошла маршрут без ошибок, но получила одно штрафное очко за превышение нормы времени. Таким образом, Онассис заняла двенадцатое призовое место и не смогла побороться в заключительном испытании за лучший результат.

Перекладины полетели в финальной перепрыжке. Чемпион Европы ирландец Шиан О’Коннор в седле Скайхорс заработал 10 штрафных очков. По восемь штрафных у итальянцев Луиджи Полезелло в седле Панама Тэйм и Эмилио Бикокки верхом на Сассикея Арез. С одной сбитой перекладиной пришел к финишу испанец Эдуардо Альварез Азнар на Рокфеллер де Плевиль Буа Мар. Выбыли из претендентов на главный приз и французы: Пенелопа Лепрево на Вагаборд де ла Помм и Симон Делестр в седле Гермес Риан, получивших по четыре штрафных.

Чистоту выступлений продемонстрировала только пятерка лидеров. Швейцарская всадница Яника Спрингстин на Бакарди VDL завершила испытание за 39,21 секунды и заняла пятое место. К великому удовольствию зрителей отлично прошел перепрыжку Лоренцо де Лука в седле Халифакс ван хет Клайзебос, пара пришла к финишу за 38,00 секунды. Бельгийский всадник Петер Девос верхом на Апарт был быстрее итальянца и остановил стрелку секундомера на отметке 37,03 секунды. Петер Девос не позволил Лоренцо де Лука взойти на пьедестал. А голландец Майкл ван дер Влойтен верхом на VDL Груеп Верди TN вырвал победу у Альберто Зорзи на Фаэр Лайт ван Т Хайке. Риск голландца, набравшего отличную скорость был оправдан. Победитель пришел к финишу за 35,91 секунды. Альберто Зорзи отстал от своего главного соперника на 0,26 секунды и завершил перепрыжку за 36,17 секунды.

После трех этапов Кубка мира рейтинговую таблицу возглавил Альберто Зорзи (25 баллов), второе место занимает Кевин Стаут (24 балла), на третьей позиции Майкл ван дер Влойтен (23 балла), четвертое место разделили Даниэль Дойсер и Юр Вриелинг, набравшие по 20 баллов. Четвертый этап Кубка мира пройдет на этой неделе во Франции, в Лионе.

Результаты Гран-при

Рейтинговая таблица Западноевропейской Лиги

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