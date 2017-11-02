Российские конкуристы в призах европейских турниров в Монпелье и Оливе

Во французском Монпелье завершился турнир CSI3* Jumping International de Montpellier Occitanie 2017, в котором принял участие 17-летний российский конкурист Егор Щибрик. В последний день соревнований, Егор Щибрик взял второе место в маршруте в две фазы с высотой препятствий до 140 см. Всего 33 участника атаковали препятствия, в том числе швейцарцы Роман Дюге, Пиус Швицер, ирладнцы Марк Маклей, Дарраг Кении, француз Филипп Розье.

Только пятерым удалось пройти обе фазы без штрафных очков. На первую ступень пьедестала поднялась всадница из Мадагаскара – Ванесса Норблин, завершившая финальное испытание верхом на Небула всего за 30,82 секунды. Наша пара Егор Щибрик и Карлсберг 10 пришли к финишу за 35,47 секунды. Замыкает тройку лидеров итальянский дуэт Симон Коата и Дардон, остановившие стрелку секундомера на отметке 36.04 секунды.

В Испании, в Оливе продолжается международный Средиземноморский турнир – Осень МЕТ 2017 Тур II. В испытаниях разной категории сложности традиционно участвуют ведущие российские конкуристы.

В соревнованиях на скорость в маршруте Золотого тура 4 с высотой препятствий до 145 см Владимир Туганов в седле Калидам занял второе место. Из 54 спортивных пар пятерым удалось пройти испытание без штрафных очков. Нашего конкуриста обошел только ирландец Алекс Даффи в седле Инсолайт V’T Моленвондел, пришедший к финишу за 70,47 секунды. Туганову не хватило одной сотой секунды, чтобы сравняться с победителем! Наша пара финишировала с результатом 70,48 секунды. На третьем месте американка Лорен Хог верхом на Кантас 15 с результатом 73,12 секунды.

В маршруте Золотого тура 3 с высотой препятствий до 145 см Владимир Туганов и Калидам заняли третье место с результатом в перепрыжке 48,43 секунды. Из сорока участников, в перепрыжку прошло семь пар. Победу одержал британец Мэтью Сэмпсон верхом на Глория Ван Зутхувэ, финишировавший за 43,93 секунды. Второе место у бразильца Кайо Карвальо Фило в седле Чейндиры (46,27 секунды).

Россиянка Мария Бибикова в седле Зазу заняла первое место в маршруте Золотого тура 2 на скорость с высотой препятствий до 135 см. Бибикова финишировала за 55,17 секунды и показала лучший результат. Всего в турнире приняло участие 53 пары.

В Гран-при Золотого тура 4, собравшего 71 участника, Мария Бибикова в седле Квазимодо заняла четвертое место. Только четыре пары попали в перепрыжку. С одним провалом наша конкуристка завершила финальное испытание за 42,95 секунды. Победу одержал британец Джэйми Уингров верхом на Барт IV, финишировавший за 38,26 секунды. Второе место занял немецкий всадник Марсель Вегфахт верхом на Карнане. Пара прошла испытание за 48,60 секунды. Третий результат показал ирландец Майкл Даффи на Efs Топ Контендер. Ирландский всадник с одним провалом остановил стрелку секундомера на отметке 39,47 секунды.

В Бронзовом туре 2 с высотой препятствий до 120 см, первую ступень пьедестала заняла россиянка Александра Виноградова верхом на Хайзере. Наша пара показала лучший из 83 результатов. Александра Виноградова прошла маршрут чисто и за 54,33 секунды.

Соревнования в Оливе продолжаются, болеем за наших спортсменов!

Результаты соревнований в Монпелье:

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Результаты соревнований в Оливе:

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