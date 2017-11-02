В Лионе стартовал этап Кубка мира по конкуру и выездке

На территории Евроэкспо, где проходят мероприятия, могло бы разместиться семнадцать футбольных полей. Экита – это город в городе, здесь состоятся 130 соревнований по всем дисциплинам конного спорта с участием 4000 всадников из тридцати стран мира.

Первые этапы нового сезона Кубка мира уже состоялись в Осло, Хельсинки и Вероне. Последние соревнования по выездке прошли в датском городе Хергинге. Сейчас все внимание приковано к турнирам в Лионе. Звёздный состав уже в сборе. В испытаниях принимают участие важнейшие персоны мирового конкура и выездки. На родном этапе французский триколор будут защищать Кевин Стаут (№ 3 мирового рейтинга), олимпийская чемпионка Пенелопа Лепрево, сильнейшие всадники страны – Ив Роже Бост, Симон Делестр, Жульен Эпийяр, Филипп Розье.

В Лионе продолжат борьбу за квалификационные баллы настоящий лидер рейтинга Кубка мира итальянец Альберто Зорзи, а также успешно выступивший в прошлом турнире, в Вероне голландец Майкл ван дер Влойтен. На манеж выйдет, вступивший в игру с третьего этапа – британец Скотт Браш (№5 мирового рейтинга).

Сильнейший состав у немцев: трижды чемпион мира Маркус Энинг, Кристиан Альманн, Тобиас Майер. Продолжат прессинг на соперников шведы Педер Фредриксон и Хенрик фон Эскерманн, на поле битвы сразятся ирладские всадники Бертрам Аллен, Марк Маклей, швейцарцы Стив Герда и Роман Дюге, бельгиец Петер Девос, португальская всадница Лусияна Диниш, американка Лорен Хог, испанцы Серхио Альварес Мойя и Эдуардо Альварес Азнар.

После трех этапов Кубка мира в счете ведет Альберто Зорзи (25 баллов), второе место занимает Кевин Стаут (24 балла), на третьей позиции Майкл ван дер Влойтен (23 балла), четвертое место разделили Даниэль Дойсер и Юр Вриелинг, набравшие по 20 баллов.

Наш юный конкурист 17-летний Егор Щибрик, на прошлой неделе успешно проведший турниры в Монпелье, приехал в Лион. Вчера россиянин верхом на Карлсберге занял 10-е призовое место в соревнованиях CSI2*для юных талантов (младше 25 лет) на скорость с высотой препятствий до 140 см.

Предстоящие соревнования этапа Кубка мира по выездке образно можно назвать противостоянием королев! Две важнейшие персоны сразятся в Лионе – немка Изабель Верт верхом на Эмилио и испанка Беатрис Феррер-Салат в седле Дельгадо. Уже сегодня всадницы проведут соревнования Большого приза. В турнирах также участвуют чемпионка Европы, немецкая всадница Доротея Шнейдер, швед Патрик Киттел, англичане Эмиль Фори и Хейли Уотсон-Гривс, французы Людовик Энри, Арман Серр, Пьер Волла, голландцы Дьедерик ван Силхоут и Мадлен Уитт-Врис.

Всадники и лошади

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