Симон Делестр празднует яркую победу на Гран-при в Лионе

На штурм Гран-при вышло сорок пар. Трасса, включающая тринадцать препятствий, была построена по проекту нового курс-дизайнера Грегори Бодо. Дебют мастера прошел на ура. Уже после соревнований победитель не применет отметить, что первый пятизвездочный маршрут CSI 5*от Грегори Бодо был фантастическим. И опытный британец Майкл Уитакер, и успешный ирландец Марк Маклей также будут приветствовать качество работы дизайнера. Уверенность и комфорт в прохождении маршрута продемонстрируют одиннадцать спортивных пар, прошедших в перепрыжку.

Три французских всадника вышли в финальную часть соревнований: к Симону Делестру на Гермес Риан присоединились Роже Ив Бост на Сидней Ун Принц и Жульян Эпийяр верхом на Инстит де Жуказо. Из сильнейшей немецкой гвардии в перепрыжку прошел только Холгер Уилшнер на БиЭсСи Скиппер. Не уцелели и крепкие ирландцы, к финалу подобрался только Марк Маклей на Миебелле, победивший в эту пятницу в Лионе в Гран-при Лонжин. Битву за главный трофей не оставили и швейцарец Стив Герда на Бьянке, британец Майкл Уитакер на Калисто Блю, испанец Серхио Альварес Мойя в седле Джи энд Си Арраян, американка Лорен Хог на Олала, а также бельгиец Питер Девос на Клэр Зед, днем ранее выигравший Гран-при Экита Мастерс верхом на Гин Ди.

Лидирующий после трех этапов Кубка мира, итальянец Альберто Зорзи, в основной части испытаний набрал восемь штрафных очков и уже не смог составить конкуренцию финалистам. Италию в перепрыжке представил Пьерджоржио Буччи на Дриндрии.

Первый чистый результат в перепрыжке показал Майкл Уитакер. Британец затратил 40,01 секунды на прохождение маршрута. Всего на одну сотую секунды опередил его ирландец Марк Маклей. Далее, началась настоящая гонка! Еще быстрее оказался бельгиец Петер Девос, пришедший к финишу за 39,28 секунды. Лучше выступил швейцарец Стив Герда (39,05 секунды). Испанец Серхио Альварес Мойя, американка Лорен Хог и француз Ив Роже Бост решили рискнуть и сделали ставку на скорость. Всем троим удалось пройти маршрут быстрее, и побить время предыдущих всадников. Но допущенные ошибки и последующие за этим штрафы за провалы сбросили со счетов их результаты.

Выступающий последним швед Хенрик фон Экерманн был и быстр, и точен. Без штрафных очков он приходит к финишу за 38,35 секунды и смещает Стива Герду на третье место, но не дотягивается до победителя Симона Делестра, от которого он отстает 0,63 секунды. Победа спортивной пары Симон Делестр и Гермес Риан, прямо сказать, была долгожданной! Свой последний Гран-при они брали два года назад в Вероне. Теперь на родном этапе для обоих произошло возвращение в звездный строй!

В Лионе прошел также второй этап Кубка мира по выездке в Западноевропейской Лиге. КЮР Большого приза завоевала немка Изабель Верт и Эмилио. Само совершенство! – только так можно назвать выступление этой пары. Изабель Верт набрала 86.115% и установила новый личный рекорд. Второе место занял дуэт: испанская всадница Беатрис Феррер-Салат и Дельгадо (82.630%). На третьем месте шведский всадник Патрик Киттель верхом на Дежа (81.555%).

Результаты Гран-при Лонжин

Результаты КЮР Большого приза

Результаты всех соревнований Экита Лион 2017