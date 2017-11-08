Любовь Кочетова на призовом месте в Лексингтоне в этапе Кубка мира

Каждый раз, когда в США и Канаде проходят международные соревнования по конкуру, российские болельщики внимательно следят за выступлениями Любови Кочетовой. Собственно, Кочетова – это наш главный, а порой и единственный «спортивный посол» на больших пятизвездочных соревнованиях на Американском континенте. Напомним, что россиянка уже ни первый год проводит спортивные сезоны за океаном. Тренироваться в США Любовь Кочетова приехала по приглашению Американской федерации конного спорта. Легендарный американский тренер, наставник национальной сборной США – Джорж Моррис стал тренером и для российской конкуристки.

Всего пару недель назад Любовь Кочетова успешно провела пятизвездочные соревнования в Северной Каролине, в конно-спортивном цетре «Трион». В турнире CSI5* c высотой препятствий до 145 см российская всадница верхом на Урсуле заняла шестое призовое место.

И снова приятные новости из США. Любовь Кочетова в числе лучших всадников мира вступила в борьбу за главный трофей в Лексингтоне – Гран-при Лонжин. Трасса Гран-при с высотой препятствий до 160 см была построена по проекту курс-дизанера Мишеля Вайанкура. Всего сорок спортивных пар попытали счастье завоевать Гран-при и пополнить копилку квалификационными баллами для участия в финале Кубка мира, который пройдет в Париже в апреле следующего года.

Перекладины «посыпались» в первые же минуты выступлений. Далеко ни всем хозяевам соревнований удалось пройти в перепрыжку. Номер один мирового рейтинга Кент Фаррингтона в седле Криданс, сбивает сразу две перекладины и вылетает из финальной части соревнований. По четыре штрафных набирают и его соотечественники Маклейн Уард (№2 мирового рейтинга) верхом на ЭйчЭйч Каллас, а также Элизабет Мадден на Дари Лу. Не прошли в перепрыжку как ирландец Шэйн Свитнан верхом на Чаки Зед, так и британец Бен Майер в седле Типси дю Тирель, допустивших по одному провалу.

Российская конкуристка выступила в седле Венето и прошла маршрут без единой ошибки за 72,90 секунды. Увы, досадное штрафное очко наша пара заработала за превышение нормы времени, что не позволило россиянке принять участие в перепрыжке. В итоге, Любовь Кочетова заняла 11-е призовое место и пополнила первыми квалификационными баллами рейтинговую таблицу.

Победу в Гран-при одержал ирландец Денис Линч верхом на ЭрЭмЭф Эхо, финальное испытание победитель завершил за 36,16 секунды. На втором месте американская всадница Лорен Тисбо в седле Кориандо ди Рибано, пришедших к финишу за 36,52 секунды. Замыкает тройку лидеров швейцарский конкурист Бит Мандли на Дзари, остановивший стрелку секундомера на отметке 37,80 секунды.

Результаты Гран-при

Результаты всех соревнований в Лексингтоне