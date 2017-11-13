Финальный бой в Лиге Чемпионов и Глобал Чемпионc Тур в Катаре

Созвездие участников ярчайшее – из десятки лучших всадников мира в Доху прибыли восемь героев: голландцы Харри Смолдерс, Майкл ван дер Влойтен, британец Скотт Браш, канадец Эрик Ламаз, итальянец Лоренцо де Лука, бельгиец Грегори Вателе, француз Кевин Стаут и швед Педер Фредрисон.

Главное командное сражение в Катаре определит команду номер один GCL. А на кону индивидуального сражения – Гран-при в Дохе. Собственно, основная интрига – кто станет победителем LGCT 2017 была снята еще до предстоящего финала. На предпоследнем этапе в Риме шведский всадник Харри Смолдерс расставил точки над И, досрочно завладев чемпионским титулом.

Смолдерс в этом сезоне ни время от времени был лучшим, а демонстрировал упорное постоянство, штурмовал пьедестал и занимал призовые места из этапа в этап. Голландец выиграл Гран-при во французском Шантильи, дважды поднимался на вторую ступень пьедестала – в Гамбурге и Риме, занял третье место в Париже, заработал четвертые позиции – в Майами Бич и Лондоне, замкнул пятерку лидеров в Шанхае. Таким образом, победитель к финальной битве набрал в общей сумме 278 баллов. Только восемь лучших результатов идут в зачет. При любом раскладе, подобраться к вершине Смолдерса уже не сможет ни один соперник.

На текущий момент второе место в LGCT занимает итальянский всадник Лоренцо де Лука. Стоит ли говорить, что именно на сохранение этой высокой позиции бросит свои силы успешный итальянец. Поспорить за призовые места под белым солнцем пустыни готовы, занимающий на данный момент третье место, немец Кристиан Альманн (257 балов), а также четвертый в рейтинге итальянец Альберто Зорзи (255 баллов). На пятой позиции голландский всадник Майкл ван дер Влойтен (247 баллов), всего на два балла отстает от него британец Скотт Браш (245 баллов).

Среди топовых участков предстоящих соревнований: новоиспеченный обладатель Гран-при в Лионе француз Симон Делестр, австралийка Эдвина Топс-Александер, шведы Хенрик фон Экерманн, Эвелина Товек, немцы Даниэль Дойсер, Марко Кухнер, бельгийцы Петер Девос, Жером Гери, Грегори Вателе, Нильс Бруенсилс, британец Бен Майер, ирландцы Бертрам Аллен, Шиан О’Коннор, испанец Серхио Альварес Мойя, швейцарец Мартин Фукс, американки Лорен Хог, Лаура Краут, разумеется, представители принимающей стороны – катарские всадники Бассем Хассан Моххамед, Шейх Али Бин Халид Аль Тани, Халид Моххамед Аль Эмади.

Предфинальная ситуация в Global Champions League сложилась следующим образом – лидерские позиции у команды «Гамбург Даймондс» (295 баллов), второе место занимает «Валкенсвард Юнайтед» (278 баллов). Третья позиция у «Сан-Тропе Пиратс» (231 балла). Собственно, на протяжении всего сезона именно «Гамбург Даймондс» и «Валкенсвард Юнайтед» выхватывали друг у друга пальму первенства. Уже на этих выходных станет известно, кто в итоге, возьмет верх!

Всадники и лошади

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