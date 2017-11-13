Бассем Моххамед завоевал Гран-при в Дохе. Харри Смолдерс коронован чемпионом LGCT. «Гамбург Даймондс

После финального, пятнадцатого этапа LGCT голландец Харри Смолдерс был коронован и официально стал победителем LGCT 2017 года. Собственно, титулом чемпиона Харри Смолдерс завладел досрочно. Уже после предпоследнего этапа в Риме ни один соперник не смог подобраться к вершине Смолдерса! В этом сезоне голландский всадник упорно штурмовал пьедестал LGCT, занимал призовые места из этапа в этап. А в Дохе победитель получил заслуженную награду.

Высочайшую оценку от Смолдерса получила вся его команда: «Одержать верх после серии соревнований, это непросто продемонстрировать требуемые навыки верховой езды, нужно гораздо больше, – необходима команда, которая стоит за вами, достаточные силы лошадей и хорошее управление ими, а также отношения всадник-лошадь, – все считается. Пятнадцать турниров, складывающихся при разных обстоятельствах, невозможно одолеть в одиночку, это победа всей моей команды!»

Сенсацию в Дохе преподнес Бассем Хассан Моххамед. Катарский всадник одержал победу в Гран-при верхом на Гундере на родном манеже при исключительной поддержке зрителей. Второе место завоевала швейцарская всадница Яника Спрингер на Бакарди ВДЛ, третью позицию занял швед Педер Фредриксон на Эйч энд Эм Кристиан К.

Это был особенный, финальный Гран-При уходящего сезона LGCT с призовым фондом в 400 000 евро. Трасса была построена по проекту итальянского курс-дизайнера Ульяно Веццани и разместилась на большой песчаной арене. В борьбу за главный трофей бросились важнейшие персоны мирового конкура. В их числе, новоиспеченный победитель LGCT Харри Смолдерс в седле Дон ВиЭйчПи Зед. Увы, звездной паре не повезло на этот раз. С четырьмя штрафными очками и финальным временем 83,99 секунды Смолдерс уже не мог претендовать на призовое место в итоговом Гран-при.

С одним провалом за 74,71 секунды закончил основное испытание швед Хенрик фон Экерманн на Чаконно и получил десятое призовое место. По четыре штрафных получили канадец Эрик Ламаз на Файн Леди и ирландец Бертрам Аллен верхом на Молли Мэлоун V и заняли 11-е и 12-е призовые места, соответственно.

В финальную перепрыжку вышло девять пар. Только четверо отпрыгали чисто. Остальные претенденты на высокий приз совершили по одному провалу. Ставку на скорость сделал француз Кевин Стаут на Сильвер дё де Виртон ЭйчДиСи, пара пришла к финишу за 35,39 секунды с досадными четырьмя штрафными, это пятое призовое место. Бельгиец Петер Девос на Эспуар был тоже быстр, но также сбил одну перекладину, его время – 35,94 секунды и шестое место на Гран-при.

Без ошибок в перепрыжке выступил голландец Майкл ван дер Влойтен в седле ВДЛ Груп Верди, пара остановила стрелку секундомера на отметке 37,76 секунды. Это четвертое место. На 0,35 секунды был быстрее бронзовый призер – Педер Фредриксон, окончивший перепрыжку за 37,41 секунды. Занявшая второе место Яника Спрингер пришла к финишу за 37,34 секунды. Можно предположить, что у 11-летнего жеребца Гундера, на котором выступал Бассем Хассан Моххамед, выросли крылья! Более чем на две секунды победитель оторвался от преследователей и закончил финальное испытание за 35,31 секунды.

Финальный этап Global Champions League выиграла команда «Валкенсвард Юнайтед» и ее изумительные молодые всадники Бертрам Аллен в седле Молли Мэлоун V и Альберто Зорзи на Файер Лайт ван дер Хейке. Оба раунда всадники провели безупречно, в прекрасном темпе и без штрафных очков. Главный их соперник – команда «Гамбург Даймондс» и ее представители Харри Смолдерс в седле Дон ВиЭйчПи Зед и Эрик Ламаз на Файн Леди заняли пятое место в Дохе. Но… Этого было достаточно, чтобы по суммарным результатам предыдущих турниров чемпионский титул достался «Гамбург Даймондс». И счастливый Харри Смолдерс вновь поднялся на высшую ступень пьедестала и отпраздновал вторую победу в Катаре, на этот раз в командном составе!

Результаты Гран-при.

Результаты последнего этапа GCL

Финальная рейтинговая таблица LGCT

Финальная рейтинговая таблица GCL

Полные результаты соревнований в Дохе