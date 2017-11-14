Российские конкуристки в призах соревнований в Мюнхене

Российские конкуристки Дарья Самохина и Алена Бабушкина не были на обочине этого грандиозного конноспортивного праздника. Из Германии россиянки вернулись с призами. Обе всадницы – воспитанницы санкт-петербургской школы верховой езды. Несмотря свой юный возраст, спортсменки уже в течение нескольких лет достойно защищают российский триколор на международных соревнованиях. Конечно, 13-лентяя Дарья Самохина участвует в турнирах для молодых спортсменов, в соответствующих категориях сложности. В этом сезоне Самохина занимала призовые места в Познани (Польша), попала в пятерку лидеров в немецком Нёртен-Харденберге, а 23-летняя Алена Бабушкина порадовала призами в немецком Донауэшингене, и этим летом привезла призы из Нидерландов и Бельгии.

В Мюнхене, в маршруте Малого Тура Дарья Самохина приняла участие в двух турнирах, и в обоих, заняла призовые места. В первом испытании на скорость с высотой препятствий до 115 см Дарья Самохина выступила в седле Экселлент 9. Наша конкуристка завершила выступление без штрафных очков за 55,44 секунды и завоевала серебро. Быстрее была только австрийка Брижит Промер верхом на Бефор Санрайз, окончившая испытание за 51,43 секунды. Замкнул тройку лидеров немец Лукас Швайгер на Коммандере, финишировавший за 56,93 секунды. А верхом на Орфелио, на этом же маршруте Дарья Самохина показала шестой результат. В таком же испытании днем позже, Самохина на Экселленте 9 заняла 11-е призовое место.

Алена Бабушкина под занавес соревнований порадовала результативным выступлением в турнире Большого Тура на маршруте в две фазы с высотой препятствий до 140 см. Наша всадница верхом на Колл ми Поль 2 завершила финальную часть испытаний за 35,56 секунды и допустила один провал. Это девятое призовое место. Пятерка лидеров – немецкие конкуристы. Высшую ступень подиума заняла Лейсли Ульф на Луиджи, второе место у Стефана Ультерландштетнера верхом на Конуэле Эль, бронзу взяла Нора Лоифер на Каваллеро Пи.

В главном турнире CSI4* MUNICH INDOORS с высотой препятствий до 160 см, проходившем в две фазы, праздник снова был на немецкой улице! Весь подиум заняли хозяева соревнований. Первое место завоевал Феликс Хасманн верхом на Балзачи. Пара финишировала за 33,83 секунды. Второе место у ветерана немецкого конкура Маркуса Бербаума, выступившего в седле Шармед, результат пары – 34,52 секунды. Замкнул тройку лидеров Марио Стивенс верхом на Ландано, окончивший финальный раунд за 34,82 секунды.

В Гран-при CDI4* по выездке победила немка Доротея Шнайдер в седле Шоутайм FRH. Пара набрала 79.280%. Второе место у ее соотечественницы – Ингрид Климке, выступившей на SAP Геральдин с результатом 72.520%. Третье место заняла американская всадница Кэтрин Хаддад-Сталлер верхом на Сэмпер Фиделис, заработавшая 70.920%.

Доротея Шнайдер и Шоутайм FRH отметили еще одну важную победу в соревнованиях CDI4* в Мюнхене. Немецкая всадница завоевала специальный Гран-при Германии с результатом 81.137%. Американка Кэтрин Хаддад-Сталлер на Сэмпер Фиделисе в этом финальном испытании поднялась на второе место и получила оценки жюри – 71.745%. Третье место занял немецкий всадник Уве Шванц на Гермесе, набравший 70.941%.

Результаты:

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