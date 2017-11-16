Штутгарт принимает этапы Кубка мира по конкуру и выездке

Бесспорно, главными событиями в Штутгарде станут турниры высших категорий. Для конкуристов это будет уже пятый этап Кубка мира, в выездке – третий. На родной этап немцы выставят сливки конного спорта: Кристиан Альманн, Даниэль Дойсер, Людгер Бербаум, Маркус Энинг, Маркус Бербаум, Филипп Вайшаупт. Французский триколор будут защищать Кевин Стаут, Пенелопа Лепрево, Ив Роже Бост, а также обладатель Гран-при в Лионе Симон Делестр.

Нынешний лидер, возглавивший рейтинг Кубка мира после четырех этапов – швед Хенрик фон Экерманн продолжит борьбу в Германии, как и его соотечественники Педер Фредриксон, Дуглас Линдерлоу и Стефани Холмен. На манеж выйдут итальянец Альберто Зорзи, ирладские всадники Бертрам Аллен, Шэйн Брин, швейцарцы Стив Герда и Пауль Эстерманн, бельгийцы Николя и Оливье Филиппаертс, португальская всадница Лусияна Диниш, голландец Юр Вриелинг, австриец Макс Кухнер, британцы Роберт Смит и Роберт Уитакер, бразилец Юрий Мансур.

По итогам уже состоявшихся этапов в Осло, Хельсинки, Вероне и Лионе в счете ведет Хенрик фон Экерманн (34 балла), второе место занимает Симон Делестр (31 балл), третью позицию разделили Кевин Стаут и Питер Девос, набравшие по 28 баллов, у Альберто Зорзи (25 баллов).

На предстоящие турниры по выездке у немцев также сильнейший и самый многочисленный состав. Главная персона номер один в мировой выездке, обладательница всех существующих титулов – Изабель Верт. Немка заявила на соревнования всех трех звездных лошадей – Эмилио, Вайенгольд ОЛД и Дон Джонсон FRH. В турнирах третьего этапа Кубка мира участвуют Доротея Шнейдер верхом на Дэвис Самми младшем, Хелен Лангеханенберг в паре с Дамсей FRH, Джессика Бредоу-Верндл на Зэре-Е. Страны Скандинавии делегируют по одному представителю: шведскую всадницу Тинне Вильгельмсон Силфвен на Фор Президент, датчанку Лотт Скаербаек, которая выступит на Скоенс Рафаэль. От Голландии приедет Патрик ван дер Мир и Зиппо.

Отличная новость для наших болельщиков. В Штутгарте россияне поддержат Татьяну Костерину, которая выступит в паре с Дьяволессой V.

Всадники и лошади