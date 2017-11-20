Стив Герда победил на Гран-при в Штутгарте

Маршрут главного испытания пятого этапа Кубка мира FEI Лонжин был построен по проекту курс-дизайнера Кристы Юнг. Это известное имя в конном спорте, прежде всего, благодаря ее супругу – чемпиону по троеборью Михаэлю Юнгу. Казалось, трасса была построена для радости ее прохождения. Редкое явление, когда сразу шестнадцать всадников выходят в финальное испытание. Ещё реже – получить тринадцать чистых выступлений в перепрыжке!

Правда, далеко не все топовые участники разгадали маршрут. Из борьбы за главный приз выбыли любимцы немецких болельщиков Даниэль Дойсер, Маркус Энинг, Людгер Бербаум, Маркус Бербаум. Не удалось пройти в перепрыжку и французам Симону Делестру, Пенелопе Лепрево, шведу Педеру Фредриксону, ирландцу Бертраму Аллену и англичанину Роберту Уитакеру.

В заключительной части турнира перекладины не сыпались, поэтому все решила скорость. Победное время показал Стив Герда верхом на Ханнан. Пара пришла к финишу за 48,19 секунды. Далее, непробиваемая стена немецких конкуристов никому не позволила подняться выше пятого места. Филипп Вайшаупт на Азатире завершил испытание за 48,76 секунды и занял второе место. На третьей позиции Кристиан Альманн в седле Эплизер ван’т Хейке, остановивший стрелку секундомера на отметке 49,13 секунды. Четвертое место заняла чемпионка Германии Симон Блюм на DSP Алис с результатом 50,14 секунды. Кстати, для Симон Блюм соревнования в Штутгарте оказались очень результативными, немка стала победительницей соревнований CSI5*с высотой препятствий до 155 см.

По итогам пяти этапов Кубка мира в счете ведет Стив Герда (43 балла), на втором месте Кевин Стаут (38 баллов), третью позицию занимает Хенрик фон Экерманн (35 баллов).

В Штутгарте прошел третий этап Кубка мира по выездке. Номер один мирового рейтинга в выездке – Изабель Верт снова была недосягаема для соперников. Все первые места во всех турнирах в Штутгарте присуждены Изабель Верт! В главном испытании – КЮР Большого приза весь пьедестал заняли немецкие всадницы. Первое место у Изабель Верт и Вейегольд ОЛД, пара получила 87.575%. Второе место заработала Доротея Шнейдер на Самми Дэвис младший (82.805%), третий результат показали Хелен Лангеханенберг и Дамси FRH (79.615%)

Российская всадница Татьяна Костерина в паре с Дьяволессой V заняла два призовых места. Седьмое место в соревнованиях Prize of tisoware CDI4*. Жюри оценило выступление нашей пары в 70.255%. Победу в этом турнире одержала Изабель Верт на Дон Джонсон FRH (77.941%). Восьмое место Татьяна Костерина и Дьяволесса V заняли в Prize of Stihl CDI4*. Результат нашей пары – 69.160%. Кстати сказать, все призовые места в этом турнире взяли немецкие всадники, россиянка была единственным иностранным призером. Победители – Изабель Верт и Дон Джонсон FRH набрали 75.560%.

Результаты Гран-при Результаты по выездке Результаты всех соревнований в Штутгарте