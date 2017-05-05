Eurosport

Алексей Лукьянюк лидирует после первого дня ралли Канарских островов

Лукьянюк лидирует после первого дня ралли Канарских островов
Eurosport

Вчера в 23:57

Российский гонщик опередил Бруну Магальяйнша и Каетана Каетановича.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Первый день, состоявший из шести спецучастков, завершился победой Лукьянюка с отрывом в 24,6 секунды от второго места, которое занял лидер общего зачета португалец Бруну Магальяйнш. Третьим финишировал победитель сезона-2016 Каетан Каетанович (+27,7)

«Это был хороший день. Я стараюсь быть умным и не пилотировать слишком быстро, хотя Бруно демонстрирует отличную скорость и будет серьезным конкурентом», – заявил на финише Лукьянюк.

  • Лукьянюк занимает восьмое место в общем зачете (8 очков).
  • У Бруну Магальяйнша 38 баллов.
  • Гонки второго дня ралли Канарских островов пройдет 6 мая.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

Самый спортивный инстаграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 325 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 071 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться