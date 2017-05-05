Алексей Лукьянюк лидирует после первого дня ралли Канарских островов

Первый день, состоявший из шести спецучастков, завершился победой Лукьянюка с отрывом в 24,6 секунды от второго места, которое занял лидер общего зачета португалец Бруну Магальяйнш. Третьим финишировал победитель сезона-2016 Каетан Каетанович (+27,7)

«Это был хороший день. Я стараюсь быть умным и не пилотировать слишком быстро, хотя Бруно демонстрирует отличную скорость и будет серьезным конкурентом», – заявил на финише Лукьянюк.

Лукьянюк занимает восьмое место в общем зачете (8 очков).

У Бруну Магальяйнша 38 баллов.

Гонки второго дня ралли Канарских островов пройдет 6 мая.

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