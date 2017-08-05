Бриан Буфье вышел в лидеры Ралли Польши, Алексей Лукьянюк попал в аварию

Алексей Лукьянюк вернулся в соревнования после майской аварии, произошедшей на тестах под Псковом. Российский гонщик показал лучшее время в квалификации, затем выиграл первый спецучасток, но уже на втором СУ угодил в новую аварию и сошел с дистанции.

Гонщик и его штурман Алексей Арнаутов не пострадали. Возможно, в воскресенье вице-чемпион ERC-2016 вернется в гонку в Ралли 2.

После схода Лукьянюка лидерство захватил норвежский гонщик Мадс Остберг, но на четвертом СУ проблемы возникли и у него. В результате лидерство захватил 4-кратный чемпион Ралли Польши Бриан Буфье, вслед за которым идет еще один гонщик из России Николай Грязин.

Тройку в 22 секундах от лидера замыкает действующий чемпион и хозяин трассы Каетан Каетанович.

Ралли Польши завершится 6 августа.

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