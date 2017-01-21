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Александр Массиалас Празднует Победу в Париже

Александр Массиалас Празднует Победу в Париже
Beth Knox

9 ч. назад

Массиалас побеждает на Международном турнире в Париже, Сафин – второй.

Международный турнир, корни которого уходят в середину прошлого века, в очередной раз собрал в столице Франции сильнейших рапиристов планеты. Суббота была посвящена соревнованиям в индивидуальном разряде.

Александр Массиалас, выступающий под знамёнами Соединённых Штатов, начал свой турнирный путь в одной тридцать второй финала. На данной стадии его соперником выступил немец Феликс Кляйн. Представителю Германии удалось не раз достичь цели, но его визави был в два раза проворнее, что и нашло своё отражение в итоговом счёте – 15:8.

Поединок одной шестнадцатой против россиянина Дмитрия Ригина ожидался как один из наиболее увлекательных на турнире, однако представитель звёздно-полосатых неожиданно легко добыл победу, закрепив за собой девятиочковое преимущество – 15:6.

Полной же противоположностью стала схватка с Гийомом Бьянки из Италии в одной восьмой. Южноевропеец не давал заокеанскому гостю ни секунды передышки, заставляя того дорого заплатить за каждое получаемое очко. Заключительные 15:14 на табло стали яркой иллюстрацией бескомпромиссности противостояния.

Не многим легче было Массиаласу в одной четвёртой, где ему вновь противостоял подданный Италии. На сей раз он скрестил клинки с Франческо Трани. К сожалению для последнего, его ждала судьба предшественника – 15:12 и Массиалас идёт дальше.

На этом «итальянская стадия» для Александра не закончилась, ведь в полуфинале его ждал Джорджо Авола. Поединок стоил имён участвующих и подарил зрителям прекрасную дуэль, победителем из которой вышел американец – 15:11.

После этого все взгляды устремились на параллельное противостояние, в котором сильнейшего выявляли Тимур Сафин и Ха Тэ-Гю из Южной Кореи. Здесь царила аналогичная атмосфера, но определённое преимущество всё же было на стороне россиянина, который и получил право выступить в финале – 15:12.

Заключительный поединок был крайне нервным и мог с лёгкостью завершиться победой любого из участников. В подобных случаях решающим может стать любой укол и именно это случилось, когда клинок Массиаласа зацепил Тимура и добыл победное, пятнадцатое, очко. 15:14 и отличный финал, в котором второе место практически равно первому!

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