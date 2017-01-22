Сборная Италии с триумфом покинула Париж

Суббота стала днем личных противостояний среди рапиристов, тогда как на воскресный день были запланированы выступления в командах. 1/16, благодаря более высоким местам в рейтинге, автоматически преодолели команды России, Японии, Китая, Франции, Италии, Южной Кореи, Великобритании, а также США. Помимо них, в стартовых поединках победили сборные Беларуси, Бразилии, Польши, Турции. Гонконга, Украины, Германии и Канады.

На стадии одной восьмой, во встрече белорусов и россиян победили именно последние при счете 45:30. Япония оказалась сильнее команды Бразилии, взяв верх 45:41. Польша, неважно начавшая поединок против Китая, сумела переломить ход поединка и завершить его более чем уверенным триумфом 45:36.

Французы не оставили камня на камне от Турции (45:23), а команда Гонконга уступила Италии (32:45). Корея была сильнее в дуэли с Украиной (45:35), а сборная Германии уверенно «заколола» Великобританию (45:28). В заключительном поединке данной стадии, США разбили канадцев со счетом 45:20.

В четвертьфинале сборная России встретилась с японскими спортсменами, и, уступая на протяжении всего поединка, капитулировала со счетом 45:27. Практически аналогичные показатели были продемонстрированы во встрече французов с поляками – 45:28. Корейцы практически все время шли с минимальным отставанием от итальянцев, но ближе к концу противостояния потеряли концентрацию и позволили соперникам нарастить отрыв – 37:45 в пользу Италии. В то же время, Соединенные Штаты не знали проблем с командой Германии, что и отразилось в итоговом счете – 45:32.

Полуфинальные поединки проходили в парах Франция против Японии и США против Италии. В первом случае, французы безо всякого труда преодолели сопротивление своих дальневосточных соперников, отпраздновав победу со счетом 45:38.

А вот во второй паре атмосфера была до безумия напряженной. Итальянцы начали с лидерства, но к середине встречи американцы вышли на очко вперёе. Потом вновь впереди оказались представители Италии, но сборная Соединенных Штатов вернула себе преимущество, увеличив его до трех пунктов. Последней проходила дуэль Массиаласа и Гароццо. Американцы к тому времени вели в счёте на один балл, но победитель индивидуального турнира не сумел развить успех своей сборной, и команда Италии отпраздновала победу – 45:44.

Находясь в преподнесенном состоянии после столь изматывающего поединка, итальянцы попросту не заметили сопротивления французов в финале и спокойно победили 45:21. В матче за третье место сильнее оказались представители США, одолевшие Японию 45:34.