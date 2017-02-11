Йоппих на Кураже Побеждает на «Боннских Львах»

Будущий победитель начал свой турнирный путь на стадии одной тридцать второй финала против своего соотечественника из Германии Андре Саниты. Последний не сумел создать Йоппиху как-то серьезных проблем и довольно быстро сдался при итоговом счёте 15:6.

Куда сложнее было в одной шестнадцатой, где немцу противостоял Тошийя Саито, прибывший из Японии. Представитель Азии сумел нанести одиннадцать точных уколов против пятнадцати у Йоппиха, позволив тому пройти в следующий раунд.

В одной восьмой Петер скрестил клинки с американцем Ником Иткиным. Поединок проходил на встречных курсах и лишь тот факт, что Йоппих смог несколько раз подряд провести уколы не получив ответных от оппонента, позволил ему взять верх.

Наиболее сложной для немца стала встреча против американца Майлза Чемли-Уотсона. Бронзовый призер последней Олимпиады показал себя во всей красоте, но и Йоппих был на подъеме, что подарило собравшимся зрителям и спортсменам блистательный поединок. Как часто бывает в подобных случаях, исход дуэли решил один точный укол, на этот раз принадлежавший представителю страны-хозяйки турнира – 15:14.

Особенно удивительной после этого оказалась победа в полуфинале, где против Йоппиха фехтовал Рейс Имбоден из США. Представитель звёздно-полосатых уступил без каких-либо шансов для себя – 15:5.

В параллельном поединке стадии одной второй россиянин Тимур Сафин в упорной борьбе уступил итальянцу Энцо Лефору. Последний нанёс пятнадцать уколов, тогда как Тимур – одним меньше.

Принимая во внимание развитие событий, совершенно неудивительно, что Йоппих сумел создать себе преимущество на старте итогового поединка. Этот гандикап стал причиной частых ошибок Лефора, который, хоть и был, в основе, точен в своих атаках, не сумел догнать Йоппиха, откровенно поймавшего кураж. Заключительные 15:11 стали яркой тому иллюстрацией.

Сафин, таким образом, разделил третье место с Имбоденом, тогда как Чемли-Уотсон стал пятым. Ещё один россиянин, Алексей Черемисинов, добрался до шестой строчки итогового протокола, уступив в четвертьфинале именно Сафину – 15:13.

Помимо того, отметим неожиданный успех киприота Алекса Тофалидеса, пробравшегося в топ-10 и занявшего восьмую позицию.