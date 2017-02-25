Ким Джон Хван Побеждает на «Сабле Володыевского». Ибрагимов – Седьмой

Престижный польский турнир из года в год собирает десятки саблистов со всего мира и две тысячи семнадцатый не стал тому исключением. Само соревнование предусматривает исключительно борьбу среди спортсменов-мужчин в одиночном и командном разрядах. И если командные поединки пройдут в воскресенье, то главные события личных встреч произошли именно в субботу.

Свой путь к победе южнокорейский атлет начинал со стадии одной тридцать второй финала, где ему встретился француз Тристан Лоранс. Интриги в данном поединке не получилось, и титулованный Ким уверенно переборол оппонента – 15:9.

В одной шестнадцатой на пути корейца оказался командный чемпион Европы две тысячи четырнадцатого года Луиджи Миракко. Вопреки ожиданиям, последний не сумел найти контраргументов против стремительных атак Ким Джон Хвана и довольно быстро сложил оружие – 15:5.

В одной восьмой «итальянская» серия продолжилась дуэлью с Луиджи Самеле. И именно здесь почти не случилось чудо, ведь соперники до самого завершения поединка шли вплотную, не желая отдавать ни единого очка без упорной борьбы. Лишь неоспоримое мастерство позволило корейцу взять верх – 15:14.

Четвертьфинальная встреча Ким Джон Хвана стал особо интересной для российских болельщиков, ведь вторым участником поединка был Камиль Ибрагимов. Последний, к слову, сумел стать сильнейшим из представителей своей страны на турнире. Камиль подтвердил свой высокий уровень, но не сумел остановить набравшего нешуточный ход Кима и капитулировал со счётом 15:12, заняв, в итоге, седьмое место.

Полуфиналы на данном турнире выдались на редкость любопытными. Все дело в том, что как в одном, так и во втором между собой встречались соотечественники. В случае Ким Джон Хвана соперником был не менее известный Ку Бон Гиль. Дуэль проходила на встречных курсах, но более эффективными были именно атаки Ким Джон Хвана, который и отпраздновал победу со счётом 15:11.

Во втором полуфинальном поединке сильнейшего между собой определяли венгры Арон Силади и Чонод Гемеши. Силади, считавшийся фаворитом встречи, сумел на практике показать, из-за чего он является обладателем подобной репутации и уверенно победил Гемеши – 15:10.

Финальный поединок порадовал любителей фехтования напряжённостью, но чем ближе к завершению, тем явственнее умирала интрига – преимущество Ким Джон Хвана ощущалось незримо и вылилось в итоговые 15:11, которые и принесли корейцу победу.