Eurosport

11 фото жгучей фехтовальщицы, которая пронзит твое сердце и без рапиры

11 фото жгучей фехтовальщицы, которая пронзит твое сердце и без рапиры
Артем Буторин

Вчера в 15:56

Знакомьтесь, Изаора Тибюс.

Изаора и, кажется, пивко

Изаора и свобода

Изаора и душ в пустыне

Изаора и образ

Изаора и моднявый купальник

Изаора и самый опасный соперник

Изаора и заслуженный отдых

Изаора и ваши лайки

Изаора и тренька

Изаора и стиль

Изаора и Че

  • Тибюс родилась в Гваделупе, но выступает за Францию.
  • В активе 25-летней спортсменки серебро и 3 бронзы ЧМ (все – в командной рапире).
  • Изаора выиграла 3 серебра и 4 бронзы на чемпионатах Европы.
  • Тибюс – четырехкратная чемпионка Франции.

Другие спортивные красотки:

11 фото физиотерапевта, которая почему-то перепутала футбол и Playboy

11 фото красотки, которую урвал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин

12 фото бразильской модели, отсудившей матч в мокрой футболке

Лучший спортивный телеграм

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 325 просмотров19 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 070 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться