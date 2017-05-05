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11 фото жгучей фехтовальщицы, которая пронзит твое сердце и без рапиры
Знакомьтесь, Изаора Тибюс.
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- Тибюс родилась в Гваделупе, но выступает за Францию.
- В активе 25-летней спортсменки серебро и 3 бронзы ЧМ (все – в командной рапире).
- Изаора выиграла 3 серебра и 4 бронзы на чемпионатах Европы.
- Тибюс – четырехкратная чемпионка Франции.
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