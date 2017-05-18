В Преддверии Гран-При Шанхая

Открытие программы соревнований останется за девушками. В женской части соревнований будут присутствовать почти, что все лидеры мирового зачёта и это означает, что зрителям вовсе не будет скучно. О зрелищности позаботятся Арианна Эрриго из Италии, Инна Дериглазова из России, Изаора Тибус с Астрид Гюйар из Франции, Николь Росс из Соединенных Штатов, Инес Бубакри из Туниса, Элеанор Харви, защищающая цвета канадкого флага, а также Нам Хён Хи, представляющая Южную Корею. Все вышеперечисленные спортсменки входят в десятку лучших мирового рейтинга.

Кроме них, не стоит обходить вниманием выступления россиянки Аделинны Загидуллиной, кореянки Чон Хи Сук, титулованной итальянки Алисы Вольпи и ее соотечественницы Мартины Батини, а также венгерки Фанни Крейсс.

Женская часть программы стартует в пятницу с предварительного раунда и завершится вечером субботы, на который запланирован финальный поединок. Представители «сильного» пола стартуют днем позже.

Как и женщины, мужчины также прибыли сильнейшим составом, возглавляет который, согласно вышеупомянутой табели о рангах, американец Александер Массиалас. Также в составе звездно-полосатых ожидаются Майльз Чемли-Уотсон и Рейс Имбоден.

Главной ударной силой россиян привычно станет квартет в составе Тимура Сафина, Дмитрия Ригина, Алексея Черемисинова и Дмитрия Жеребченко. Но, пожалуй, наиболее сильно представительство будет у итальянцев. В числе последних заявлены Даниеле Гароццо, Джорджо Авола, Андреа Кассара, Алессио Фокони – это все только участники десятки сильнейших. Помимо того будут Андреа Балдини, Лоренцо Нисто и Алессандро Пароли, каждый из которых может нести сопернику нешуточную угрозу. Данный список делает южноевропейцев главными фаворитами в борьбе за медали.

Кроме того, «выстрелить» могут молодой представитель Гонконга Чонг Калун, немец Петер Йоппих, британцы Ричард Круз и Джеймс-Эндрю Девис, а также, безусловно, французы, сильнейшими из которых являются Эрванн Ле Пешу, Энцо Лефор и Жереми Кадо.

Первые поединки у мужчин пройдут в субботу, когда определятся участники одной тридцать второй финала, а заключительный этап запланирован на воскресенье.