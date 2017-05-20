Батини Побеждает в Шанхае, Дериглазова – Вторая

Сто тридцать пять спортсменок со всего мира обнажило клинки в два последних дня в рамках Гран-При, проходящем в одном из крупнейших китайских городов – Шанхае. И если большинству из них пришлось пробиваться через сито группового раунда, то Мартина Батини, благодаря заслуженно высокому месту в мировом рейтинге, стартовала с одной тридцать второй финала.

На данной стадии её соперницей стала Валентина де Констанцо, также представляющая Италию. Разница в классе спортсменок была видна невооруженным глазом, что и нашло свое отражение в итоговом счете – 15:5 в пользу Батини.

В одной шестнадцатой Мартине вновь пришлось бороться против своей соотечественницы – на ее пути стояла Серена Тео. Как и в предыдущей дуэли, с интригой здесь не сложилось, и Тео лишь помогла Батини как следует размяться перед более ответственными раундами – 15:5.

Первое более-менее организованное сопротивление Батини встретила в одной восьмой, где ей пришлось скрестить клинки с француженкой Астрид Гюйар. Последняя изо всех сил пыталась догнать итальянку в счете, но каждый раз натыкалась на успешные контратаки и, в конце концов, была вынуждена капитулировать при счете 15:9.

Некая тонкая ирония судьбы прослеживалась в том, что соперницей Батини по четвертьфиналу вновь стала итальянка. На сей раз, под раздачу попала Беатриче Монако. Впрочем, Монако сумела доказать, что с ней следует считаться, сумев двенадцать раз достичь цели, пропустив, при этом, пятнадцать уколов.

Финал отчетного турнира мог быть полностью российским, сумей Светлана Трипапина в одной второй перебороть неостановимую итальянку. Увы и ах, но подобным желаниям не было суждено сбыться и россиянка, уступив со счетом 15:10, была вынуждена довольствоваться третьим местом.

В параллельном противостоянии встретились Инна Дериглазова из России и Изаора Тибус из Франции. Ведущая спортсменка РФ безо всяких проблем доказала собственное превосходство и уверенно шагнула в финал – 15:5 на табло.

Заключительный поединок добавил седых волос фанатам обеих его участниц. И все же, в решающий момент, более собранной оказалась именно Батини, которая и нанесла победный укол, склонив чашу весов в свою сторону – 15:14.