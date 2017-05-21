Ричар Крузе Завоевывает Золотые Медали на Гран-при Шанхая

Турнирный путь британца начался со стадии одной тридцать второй финала, где его ожидала дуэль с немцем Беньямином Клайбринком. Встреча прошла на встречных курсах, но британец был точнее в своих атаках, что и принесло ему победу со счетом 15:9.

Гораздо легче прошел поединок одной шестнадцатой с его участием, где в качестве соперника Крузе попался американский рапирист Ник Иткин. Последний не сумел навязать особой борьбы фавориту, и был вынужден уступить при счете 15:6.

Уже в одной восьмой Крузе пришлось серьезно постараться, чтобы пройти дальше, ведь против него фехтовал Чонг Калун из Гонконга. Несмотря на сложности, Крузе посчастливилось создать отрыв в несколько очков, что весьма пригодилось в конце поединка, когда счет достиг отметки 15:11 в его пользу.

Четвертьфинальный поединок против итальянца Лоренцо Нисты позволил бороться экономя силы. Крузе был откровенно лучше оппонента и заставил того сложить оружие при счёте 15:8.

В первом полуфинальном поединке встречались итальянец Алессио Фокони и россиянин Дмитрий Жеребченко. Оба спортсмена имели основания претендовать на попадание в финал, но именно Фокони сумел быть точнее в критические моменты и квалифицировался в главный поединок. Жеребченко, таким образом, разделил третью строчку с проигравшим во втором полуфинале.

В параллельном противостоянии клинки скрестили француз Эрван Ле Пешо и Ричард Крузе. Ле Пешо, хорошо прошедший всю турнирную дистанцию, ощутимо подсел к полуфиналу и это сказалось на его показателях. Крузе же, в противоположность, был спокоен и уверенно вел поединок к своей победе, которой и добился при счете 15:13.

Заключительное противостояние против Фокони, ко всеобщей неожиданности, стало для Крузе чем-то сродни легкой прогулки, ведь итальянец не смог ничего противопоставить его атакам и хорошей защите. Итоговые 15:8 позволили островитянину увезти золотые медали на Туманный Альбион.

Среди других результатов отметим семнадцатое место россиянина Тимура Сафина и двадцать третье его соотечественника Алексея Черемисинова.