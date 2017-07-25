Французы одержали победу в мужской шпаге

Борьбу за еще один комплект медалей начало 36 команд, первые из которых встретились еще на стадии 1/32финала. Отсеяв слабейших, уже в 1/16 в непосредственной борьбе приняли участие все команды. Это подарило нам множество результатов, среди которых отметим следующие: Франция – Тайвань 45:26, Бразилия – Германия 38:45, Россия (Сухов, Ходос, Глазков) – Иран 45:31, Казахстан – Дания 45:42, Нидерланды – Украина 32:45, Южная Корея – Румыния 45:27, Аргентина – Эстония 35:45, Китай – Гонконг 41:45, Марокко – Венгрия 28:45, США – Канада 24:18, Швеция – Италия 8:24.

1/8 финала продолжила держать интригу и подарила ряд интересных противостояний. Французы без проблем прошли немцев 45:26, чехи в последнем раунде отдали очки египтянам и проиграли 33:34, Россия справилась с Израилем 45:36, Украина была сильнее Казахстана 45:32, а Корея в очень непростой дуэли сложила оружие перед Эстонией – 38:39. На том же этапе Гонконг проиграл Венгрии 28:36, японцы уступили швейцарцам 32:45, а американцы не дотянули до показателей итальянцев – 19:23.

В четвертьфинале Франция не заметила попыток Египта сопротивляться – 45:23. Противостояние Украины и России завершилось победой последней 36:45. В то же время эстонцам буквально немного не хватило для победы над Венгрией 25:26, а гельветы низложили Италию 22:20.

В полуфинальной стадии представители Венгрии не нашли должных аргументов в борьбе со швейцарцами и проиграли свой бой при счете 32:37. В параллельном поединке встречались Франция и Россия, и более живой старт первой, вместе с несколькими хорошими выступлениями в середине противостояния, позволил ей взять верх – 45:43.

В поединке за третье место россияне сумели в некоторой мере компенсировать собственные осечки, уверенно переборов команду Венгрии с результатом 45:38.

Что же до финала, то здесь едва не случилась маленькая сенсация. Представители Конфедерации вели в счете до восьмого раунда включительно и имели полное право поглядывать на золотые медали, но в самом конце Макс Хартунг был раздавлен Янником Борелем, отдав тому плюс девять очков, что и предрешило судьбу поединка – 45:43.