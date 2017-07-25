Итальянские саблистки стали чемпионками мира

Двадцать три сборные претендовали на золотые медали в женской командной сабле, которые разыгрывались в предпоследний день турнира. Дуэли 1/16 финала пропускал целый ряд команд, которым данная привилегия была дарована высоким рейтингом. А вот уже на стадии 1/8 финала превосходство предстояло доказывать на деле.

Итальянки оставили не у дел команду Беларуси при счете 45:34, мексиканки обошли венгерок 45:35, Украина (Харлан, Прокуда, Бакастова) без проблем прошла Испанию 45:23, у Германии не было шансов против Франции 17:45, а США были сильнее Гонконга 45:33. Тогда же Китай был слабее Южной Кореи 27:45, Польша проиграла Японии 34:45, а Канада оступилась в поединке с Россией (Егорян, Башта, Позднякова) – 45:25 в пользу РФ.

На стадии одной четвертой команда Италии вновь была на коне, одолев Мексику при счете 45:30, украинки не справились с Францией 33:45, Корея, при ошеломительной невезучести Дагмары Возняк (-10 пунктов!), выбила из турнира США 45:41, а Россия была вынуждена сойти с пути, проиграв Японии 43:45, несмотря на отличное завершение от Егорян.

Поборов Мексику и США соответственно, представительницы Украины и России сошлись в борьбе за пятое место, где сильнее оказались именно трехцветные – 45:43.

В первом полуфинале итальянки, стараниями Розеллы Грегорио и Ирен Векки, выбили из борьбы француженок – 45:43. В другом поединке за шаг до финала удача была на стороне Кореи, которая без ощутимых сложностей преодолела барьер в виде японской сборной – 45:32.

В матче за третье место инициатива изначала принадлежала японкам, но шаг за шагом француженки вышли вперед и сумели добыть «бронзу» – 45:39.

Заключительный поединок можно описать исключительно словом «издевательство». Именно это продемонстрировала сборная Италии по отношению к команде Кореи, которая была разбита в пух и прах – 45:27. При этом, кореянкам лишь в одном раунде из девяти удалось взять больше очков, нежели их визави.