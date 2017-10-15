Кифер Неостановима в Канкуне

Свой путь к вершине на отчетном соревновании Кифер, как и следует записным фаворитам, начала с одной тридцать второй финала поединком с итальянкой Франческой Палумбо. Последней удался ряд удачных атак, но класс американки был попросту несопоставим, что и нашло свое отражение в финальном счете – 15:8.

В одной шестнадцатой ей выпало скрестить клинки с россиянкой Ириной Елесиной. Как и в предыдущем поединке, Кифер доминировала практически весь поединок, но позволила Елесиной девять раз достичь цели. Как итог, 15:9 в пользу спортсменки из США на табло.

Поквитаться с Кифер за данное поражение уже в одной восьмой финала могла Лариса Коробейникова, но ее попытка также прошла впустую. Лариса сумела нанести десять точных уколов, но пропустила все пятнадцать, что перечеркнуло для нее все перспективы в рамках отчетного мероприятия.

Серьезным испытанием для неостановимой американки стала ее дуэль с Полин Ранвье из Франции. Титулованная европейка заставила свою соперницу понервничать, практически до последнего момента оставляя открытым вопрос о будущей победительнице. Тем не менее, Кифер доказала, что недаром входит в элиту мирового фехтования, сумев склонить чашу весов в собственную сторону – 15:13.

Полуфиналы отметились сразу двумя интересными ньюансами. Во-первых, в них выступало сразу три итальянки. Во-вторых, оба поединка завершились с одинаковым счетом.

В первом поединке стадии одной второй финала друг дружке противостояли Арианна Эрриго и Аличе Вольпи. Сильнейшей в итальянском «междусобойчике» оказалась именно Вольпи, не оставившая соотечественнице ни единого шанса – 15:7.

В параллельном противостоянии мечты на итальянский финал отстаивала Мартина Батини, боровшаяся с уже известной нам Ли Кифер. К большому сожалению для итальянок, Кифер также была неумолима и легко расправилась с соперницей, оформив счет в 15:7.

Заключительное противостояние захватывало дух и держало в напряжении даже нейтральных зрителей, не говоря уже о тех, кто отдавал собственные симпатии одной из участниц. При счете 14:14 более ловкой проявила себя именно Кифер, которая и нанесла победный укол – 15:14.