Дершвиц Победил в Алжире, Ибрагимов и Решетников на Третьем Месте

Сто тридцать саблистов собралось в североафриканском городе в эту субботу, дабы скрестить клинки в борьбе за желанные рейтинговые очки. И если большинству из них предстояло пройти горнило отборочных групп, то опытный и имеющий в активе не одну победу Эли Дершвитц начинал свой турнирный путь со стадии одной тридцать второй финала.

Японец Кента Токунан, ставший его соперником на данном этапе, в этот день явно не должен был играть в лотерею, ведь ему попался один из наиболее сложных вариантов, что и нашло свое отражение в итоговом счете – 15:4.

В прямо противоположном ключе развивалась дуэль стадии одной шестнадцатой финала, где соперником Дершвица оказался румын Юлиан Теодосиу. В данном случае борьба велась на равных, и вопрос стоял лишь в том, кто из участников противостояния допустит роковую ошибку. При счете 14:14 Теодосиу не среагировал вовремя на результативный выпад Дершвица, что и стоило ему дальнейшего участия в турнире.

Не скучно американцу было и в одной восьмой, где его уже ожидал южнокореец Ким Джон Хван. Последний, как известно любителям данного вида спорта, в представлении не нуждается, что и было продемонстрировано на фехтовальной дорожке. Дершвицу потребовалось мобилизировать все свое мастерство, чтобы преодолеть представителя Дальнего Востока. Цифры на табло показывали напряженные 15:14.

Из довольно внушительного венгерского десанта до стадии четвертьфинала добрался лишь Ондраш Сатмари, с которым и суждено было фехтовать Дершвицу. В данном случае между соперниками был создан определенный отрыв в пользу американца, который и продержался до самого конца поединка. Как итог, 15:10 и Эли проходит в полуфинал.

В отчетном турнире вполне мог случиться российский финал, ведь представители РФ были представлены в каждом из поединков стадии одной второй. Камиль Ибрагимов фехтовал с итальянцем Энрико Берре и уступил практически без шансов – 15:6.

В то же время, Вениамин Решетников вполне мог пробиться в решающий поединок, но Дершвицу было суждено добыть еще одну победу со счетом 15:14.

В заключительном противостоянии представитель США был ощутимо сильнее Берре и безо всяких проблем довел дело до благоприятного для себя конца – 15:9.