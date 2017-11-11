Ле Пешу Побеждает в Токио

Турнир, проходящий среди мужчин-рапиристов, собрал довольно внушительное представительство из ста семидесяти семи атлетов, которые представляли едва ли не все уголки мира.

К счастью для себя, именитый французский спортсмен начинал проходить собственную турнирную дистанцию со стадии одной тридцать второй финала встречей с Александром Чупеничем из Чехии. Превосходство ле Пешу было очевидным и привело к сравнительно легкой победе последнего при счете в 15:8.

На следующем шагу, уже в одной шестнадцатой, ле Пешу был вынужден скрестить клинки с китайцем Ченом Венхваном. Как и в своем предыдущем поединке, француз довольно уверенно довел дело до приемлемого для себя исхода, но китаец заставил того как следует потрудиться, нанеся девять точных уколов против пятнадцати пропущенных.

Первой действительно сложной дуэлью в этот день для ле Пешу стала встреча с итальянцем Джорджо Аволой. Трехкратный чемпион мира доказал, что недаром носит репутацию «крепкого орешка», изрядно потрепав французу нервы. Тем не менее, дальше прошел именно последний, победив со счетом 15:11.

В четвертьфинале турнирная судьба свела ле Пешу с японцем Такахиро Шикине, который показал лучший, из числа своих соотечественников, результат дня. Как бы там ни было, но ле Пешу определенно поймал кураж и был попросту неостановим, доведя цифры на табло до показателя в 15:9.

В полуфинальном поединке ле Пешу выпало бороться с еще одним итальянцем – на сей раз в качестве его визави выступил Эдоардо Лупери. Как и в предыдущих случаях, уроженец французского Пертюи оказался на голову сильнее конкурента, одолев того с семиочковым отрывом – 15:8.

В другой схватке стадии одной второй финала пересеклись пути американца Герека Мейнхардта и итальянца Андреа Кассары. Представитель Европы сумел убедительно доказать собственное преимущество, завершив встречу со счетом 15:11 в свою пользу.

Завершающий поединок держал зрителей в напряжении до самого конца и по накалу страстей вполне стоил экранизации. Итоговые 15:14 в пользу ле Пешу стали очередным тому доказательством.

Лучший из россиян, Алексей Черемисинов, был лишь пятнадцатым.