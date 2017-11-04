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Михаил Коляда выиграл Гран-при Пекина

Коляда выиграл Гран-при Пекина
Eurosport

27 мин. назад

Впервые в карьере.

Михаил Коляда стал победителем соревнований в Пекине. 22-летний фигурист по сумме короткой и произвольной программ набрал 279,38 балла и впервые в карьере выиграл этап серии Гран-при.

Второе место занял китайский фигурист Цзинь Боян (264,48), третье – американец Макс Аарон (259,69). Двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, шедший третьим после короткой программе, откатился на пятую строчку (253,06).

  • Еще один представитель России Александр Петров финишировал 11-м (182,02).
  • Следующий этап пройдет в японской Осаке 10-12 ноября.

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