Михаил Коляда выиграл Гран-при Пекина

Михаил Коляда стал победителем соревнований в Пекине. 22-летний фигурист по сумме короткой и произвольной программ набрал 279,38 балла и впервые в карьере выиграл этап серии Гран-при.

Второе место занял китайский фигурист Цзинь Боян (264,48), третье – американец Макс Аарон (259,69). Двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, шедший третьим после короткой программе, откатился на пятую строчку (253,06).

Еще один представитель России Александр Петров финишировал 11-м (182,02).

Следующий этап пройдет в японской Осаке 10-12 ноября.

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