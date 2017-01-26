26.01.17 - 14:00
European Championships
Танцевальные пары - Пары • Финал
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Танцевальные пары - Микст
European Championships - 26 января 2017

    
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