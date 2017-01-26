AFP

Евгения Медведева и Анна Погорилая вырвались в лидеры ЧЕ после короткой программы

Медведева и Погорилая вырвались в лидеры ЧЕ после короткой программы
Eurosport

1 час назад

Действующая чемпионка показала класс.

Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы-2016/17, который проходит в чешской Остраве.

Медведева по итогам короткой программы набрала 78,92 балла. Второй стала еще одна представительница России Анна Погорилая (74,39), третье место заняла итальянка Каролина Костнер (72,40). Россиянка Мария Сотскова – четвертая (72,17).

  • Произвольную программу фигуристки представят в пятницу.

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