AFP
Евгения Медведева и Анна Погорилая вырвались в лидеры ЧЕ после короткой программы
Действующая чемпионка показала класс.
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы-2016/17, который проходит в чешской Остраве.
Медведева по итогам короткой программы набрала 78,92 балла. Второй стала еще одна представительница России Анна Погорилая (74,39), третье место заняла итальянка Каролина Костнер (72,40). Россиянка Мария Сотскова – четвертая (72,17).
- Произвольную программу фигуристки представят в пятницу.
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