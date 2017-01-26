AFP
Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧЕ-2017
Русская пара создала неплохой задел.
Тарасова и Морозов за прокат получили от судей 80,82 балла. Вторыми идут представители Франции Ванесса Джеймс/Морган Сипре (74,18), третьими – немецкий дуэт Алена Савченко/Брюно Массо (73,76 балла).
Олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях россияне Ксения Столбова и Федор Климов (73,70) – четвертые, еще одна российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт (72,38) – пятая.
- Произвольную программу пары представят в четверг.
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