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Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на ЧЕ-2017

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы
Р-Спорт

18 мин. назад

Русская пара создала неплохой задел.

Тарасова и Морозов за прокат получили от судей 80,82 балла. Вторыми идут представители Франции Ванесса Джеймс/Морган Сипре (74,18), третьими – немецкий дуэт Алена Савченко/Брюно Массо (73,76 балла).

Олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях россияне Ксения Столбова и Федор Климов (73,70) – четвертые, еще одна российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт (72,38) – пятая.

  • Произвольную программу пары представят в четверг.

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