«Не хожу по клубам, и ничего страшного». Списанный русский фигурист, который подчинил Италию

В Федеральной земле Бавария есть некая ярмарочная община под названием Оберстдорф. Простым языком – деревня с биатлонной трассой. Ее население чуть меньше 10 тысяч человек. В этой глухомани обитает немецкий тренер, зовут его Михаэль Хут.

Хут сам в прошлом фигурист-одиночник, чемпион ГДР. Спортивной карьерой он особо не прославился, а вот в качестве тренера – вполне. В фигурном катании его знают как коуча пятикратной чемпионки Европы и чемпионки мира Каролины Костнер, чемпиона Европы Томаша Вернера, чемпионки Европы Эвелин Гроссманн. Но кроме этих громких побед Михаэль в тренерской карьере совершил еще один важный подвиг – спас человека.

В конце 2014-го в Оберстдорф приехал новоявленный чемпион Италии с русско-цыганскими корнями Иван Ригини, в прошлом Бариев. О нем тогда никто не слышал, и спортсмена это повергло в шок: «Итальянцы вообще сначала не знали, кто я такой. Я поехал в тур с шоу, и люди спрашивали, что это за молодой человек. А потом удивлялись ответу: «Он чемпион Италии». Рискну предположить, что даже в самой Федерации не все были в курсе, кто я».

Когда-то Иван был талантливым российским юниором – из тех, про кого клише «это наше будущее». Только на будущее надеяться и приходилось – настоящего в мужском одиночном катании в России не было. Были лишь вопросы: глубокие и абстрактные, самый популярный из которых: «А вернется ли Плющенко к Ванкуверу?» Спойлер: Плющенко вернулся, выиграл серебро, а затем снова ушел. Настоящего опять не осталось.

Бариев был крут в плане второй оценки – за компоненты. Такие вещи, как скольжение, интерпретация и артистизм ему давались куда лучше, чем прыжки. Он делал на льду некое подобие шоу. Для мужской одиночки это уникально – русская школа гораздо чаще рожала технарей, которые потом грызли лед, обеспечивая неестественно-счастливую от холода улыбку, и кое-как тащили судейские компоненты вверх. Уникальность Ивана так никому и не пригодилась.

2012-й должен был стать для Бариева последним соревновательным годом в карьере. Он твердо решил завязать со спортом. Череда травм и огромные проблемы с попаданием в обойму вогнали парня в глубокую депрессию. Но и здесь спас Плющенко. Он пригласил Бариева в свое шоу. Спортсмен, с детства повернутый на зажигательных номерах, музыке и танцах (в 6 лет Иван сломал палец на день рождения, потому что слишком активно плясал Boney M.), не устоял.

В 2013-м Бариев передумал бросать спорт. Написал заявление в Федерацию с просьбой перейти в сборную Италии. Нужное гражданство у парня уже было, его мать – итальянка. За Бариева никто даже не поборолся, его тупо списали. О взрослом раскрывшемся фигуристе так никто и не узнал. Иван сменил фамилию на фамилию матери. Именно поэтому, когда вы видите на льду турниров крутого парня из Италии, на табло загорается Ригини.

«Пока я еще с ума не сошел, но скоро, наверное, буду к этому близок. Для работы здесь лучшие условия, какие только могут быть. Ну, не схожу я в клубы, не попаду в кинотеатры, ничего страшного», – рассказывал Иван о немецкой деревне. Там он развлекал себя как мог: начал учить итальянский и немецкий, преподавал танцы. За несколько месяцев тренер Каролины Костнер поставил русского итальянца на ноги. Он родился заново.

Ригини больше не ноунейм, а конкурентоспособный европейский фигурист. Теперь он умеет выкручивать четверной и вставляет его в обе программы – короткую и произвольную, что спровоцировало резкий рост никак не дававшейся технической оценки.

После истории с Оберстдорфом журналисты и эксперты падали с кресел. В Ригини сложно было узнать Бариева. Ровно год назад шокированная Вайцеховская в «Спорт-Экспрессе» удивленно и восторженно писала о преодолении парнем 80 баллов за короткую программу как о сенсации. Иван тогда занял шестое место на чемпионате Европы. Сезон-2015/16 вообще стал для Ригини лучшим в карьере – пару месяцев спустя после Евро он едва не заехал в десятку на ЧМ (12-е место).

В 2017-м Ригини – четырехкратный чемпион Италии. Больше никто не задается вопросом «Кто это?», он – главная итальянская надежда в мужском виде, и на европейском льду будет бороться за тройку.

«У всех свои правила, – говорит спортсмен, – и им нужно следовать. А я не люблю следовать правилам, поэтому мне пришлось следовать за инстинктом». Вот, наверное, главный секрет его успеха. В нем самом. И пусть эта дорога завела его невесть куда, теперь все это совершенно неважно. Он жив.

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